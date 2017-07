Thời gian gần đây, dù khá im ắng do dành thời gian luyện tập cho cuộc thi Miss Grand International 2017 nhưng Á hậu Huyền My vẫn là "nàng thơ" không thể thiếu của các nhà thiết kế nổi tiếng. Mới đây, nhà thiết kế Amy đã mời Huyền My thể hiện những mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập Summer Blossom chuẩn bị ra mắt vào ngày 15.7 tới.

Lấy cảm hứng từ những cánh hoa khoe sắc trong nắng hè rực rỡ, những thiết kế trong Summer Blossom sử dụng kỹ thuật thêu hoa 3D tạo điểm nhấn nổi bật trên nền chất liệu "xuyên thấu". Sự kết hợp khéo léo này vừa mang đến vẻ gợi cảm chừng mực cho người mặc, vừa tạo nên điểm nhấn bắt mắt với những hoạt tiết hoa được đính kết cầu kỳ.

Gam màu chủ đạo trong bộ sưu tập là những gam màu nhẹ nhàng, ngọt ngào của pastel hay vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng của sắc trắng. Á hậu Huyền My đã mang đến vẻ dịu dàng, thanh thoát từ chính những bộ váy "xuyên thấu" này và cũng từ chính thần thái của cô, khiến nhà thiết kế vô cùng hài lòng.

Đắp ren thủ công giúp tôn lên vai trần gợi cảm và làn da trắng ngần của Huyền My

Ngát Ngọc

Ảnh: Nguyễn Thành Trung