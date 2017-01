Á hậu Trương Thị May cô đơn ngày cuối năm

Gia nhập showbiz hơn 10 năm kể từ danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006, Trương Thị May vẫn một mình, kín đáo giữa làng giải trí đầy thị phi.

Bên cạnh các hoạt động của nghề người mẫu, người đẹp lặng lẽ làm từ thiện, ăn chay trường và đọc kinh niệm Phật. Hỏi cô về chuyện tình duyên, Trương Thị May thẳng thắn: "Theo quan điểm nhà Phật thì tất cả đều do duyên số nên May chưa biết thế nào. Hiện tại May đặt mục tiêu làm việc, chăm sóc gia đình, lo chu toàn cho bà ngoại và mẹ. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc và muốn sống trọn vẹn nhất. Riêng May thấy gia đình bình yên, bà ngoại, mẹ và các em mạnh khỏe là điều hạnh phúc lắm rồi".

Mới đây, Trương Thị May vừa thực hiện bộ ảnh thời trang ấn tượng nhân dịp cuối năm. Cô chọn khung cảnh Đà Lạt thơ mộng cho bộ ảnh cùng gu ăn mặc rất mộc mạc, kín đáo như thời gian qua.

Thấy cô miệt mài làm việc và tụng kinh niệm Phật, nhiều người kỳ vọng Trương Thị May sẽ cởi mở nhiều hơn và sớm có được bến đỗ hạnh phúc.

Dưới đây là một số hình ảnh của người đẹp được mệnh danh "kín tiếng nhất showbiz” Trương Thị May:





Anh Thư

Ảnh: Nhân Phạm