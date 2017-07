Trước đó, đêm chung kết cuộc thi đã diễn ra tối 1.7 tại nhà hát Sao Mai ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm Nuttanan Naree (Hoa hậu, đại diện của Thái Lan), Huỳnh Thị Yến Nhi (Á hậu 1, đại diện của Việt Nam), Benedicta Heda Mercy Charis (Á hậu 2, đại diện của Indonesia), Tinaprit Kaur Dillon Balwant Singh (đại diện của Malaysia) và Sara Christine Bona (đại diện của Philippines).

Trong đêm hội ngộ trước khi chia tay, Á hậu Huỳnh Thị Yến Nhi tâm sự cô hài lòng với vị trí của mình, cuộc thi giúp cô có cơ hội được tiếp xúc, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. “Chúng tôi khác nhau về ngôn ngữ, không giống nhau về tính cách nhưng có điểm chung là nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát khao chinh phục ước mơ của mình. Cảm giác quây quần giữa các bạn thí sinh thật tuyệt vời. Những tình bạn đẹp đã nảy nở và được vun vén theo thời gian trong suốt những ngày ngắn ngủi ở bên nhau”, Á khôi Áo dài 2016 tâm sự.

Nói về điều hối tiếc duy nhất mà Yến Nhi cảm thấy đó là sau khi cuộc thi vừa kết thúc thì các thí sinh đã phải chia tay nhau. “Nhiều thí sinh đã phải rời Việt Nam để trở về nước mà chưa có thời gian “xả hơi”, vui chơi bên nhau”, cô chia sẻ.

Ngoài danh hiệu Á hậu 1, Yến Nhi may mắn được trao tặng thêm giải thưởng phụ Người đẹp Du lịch.

“Riêng bản thân Nhi khi đến với cuộc thi thì cũng đã đầu tư chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi thứ như là hình ảnh, trang phục cũng như là những kiến thức, kỹ năng để có thể giao lưu với các thí sinh khác của cuộc thi, để làm cho các bạn thí sinh hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Ít nhiều Nhi đã có cơ hội giới thiệu cho các bạn thấy vẻ đẹp của Việt Nam”, cô nói thêm. Với vai trò là Á hậu cùng với danh hiệu Người đẹp Du lịch, Yến Nhi cho biết sẽ tăng cường trải nghiệm khám phá và quảng bá du lịch Việt Nam.

Được biết Yến Nhi cũng đang là thí sinh của gameshow I can do that - Tôi có thể. Những hình ảnh mạo hiểm của người đẹp như biểu diễn võ thuật, nhào lộn trên không… khiến các fan của cô không khỏi thót tim.

Chân dài 9X chia sẻ: “Những bài tập của chương trình hầu như đều rất nặng, khiến cả cơ thể luôn trong tình trạng đau nhức và thường xuyên gặp phải các chấn thương bên ngoài. Đã có lúc Nhi muốn bỏ cuộc hoặc xin đổi sang các thử thách khác nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân không thể phụ công sư phụ (người hướng dẫn)”.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực, Yến Nhi luôn là một trong những thí sinh được đánh giá cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ ban giám khảo.

Mai Ngọc

Ảnh: BTC