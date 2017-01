Tối 22.1, Trương Thảo Nhi giành giải Á quân Sing my song 2016 khi vượt qua cái tên sáng giá như Trương Kiều Diễm, Ưng Đại Vệ, Phan Mạnh Quỳnh ở lượt thi thứ hai.



Được biết trong đêm chung kết, giọng ca Bốn chữ lắm đã sáng tác một ca khúc lấy cảm hứng từ phim La La Land mang tên Hỏi. Theo Trương Thảo Nhi, chuyện tình đẹp nhưng dang dở mang đến cho cô gái những điều thắc mắc, muốn nhìn tất cả sự vật mà đặt câu hỏi. “Người con gái khi trao tình cảm cho người con trai thì việc làm nhiều nhất đó là hỏi. Hỏi nhớ thương, hỏi ngóng trông, hỏi mông lung, hỏi trời đất, gió mây… Khi tình yêu của cô dành cho chàng trai quá lớn khiến cô đôi lúc e ngại liệu rằng câu chuyện tình cảm ấy có đơm hoa kết trái không. Và dù cuộc tình dở dang nhưng qua đó cho thấy ai cũng có một thời yêu hết mình và khó có thể quên khi đã trải qua”, Trương Thảo Nhi nói về sáng tác của mình.

Nói về việc Cao Bá Hưng đăng quang Sing my song, Trương Thảo Nhi thẳng thắn: “Tôi biết Bá Hưng mấy năm từ lúc em ấy đi du học nước ngoài về. Trước đêm chung kết tôi có 90% tin rằng Cao Bá Hưng sẽ thành công, bởi em ấy có rất nhiều khả năng, trẻ tuổi, giỏi giang, phong độ vững từ vòng 1 đến vòng 2. Đêm chung kết lại là một ca khúc dễ nghe nhưng vẫn là chất Cao Bá Hưng. Cuối cùng là sự yêu mến mà khán giả dành cho em ấy rất lớn”.

Trước Sing my song, Trương Thảo Nhi từng tham The Voice nhưng phải đến khi ca khúc Bốn chữ lắm với Trúc Nhân phát hành, cái tên Trương Thảo Nhi mới được biết đến rộng rãi. Nhưng cũng với cái bóng quá lớn của ca khúc mang về cho nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng giải Mai vàng 2014, Trương Thảo Nhi loay hoay khá lâu trong làng nhạc, chưa định được hướng đi kế tiếp, thậm chí muốn rời bỏ showbiz.

“Từ lúc đi hát đến giờ tôi phải đấu tranh rất nhiều lần, hỏi mình có nên tiếp tục theo đuổi con đường này không. Tôi xuất thân từ dân kinh doanh, học marketing ra, nên khi đến với âm nhạc tôi thấy bản thân rất mông lung. Nhờ Sing my song, tôi càng vững chắc thêm động lực làm tất cả những gì mình muốn, sẽ điên, sẽ khùng dù nhiều người không chấp nhận, nhưng tôi thấy tôi được là chính mình nên tôi sẽ làm điều đó”, nữ ca sĩ tâm sự.

Trương Thảo Nhi cho biết có khoảng thời gian sau Bốn chữ lắm cô không hiểu mình muốn gì, phải đi theo dòng nhạc thị trường hay hát ca khúc mình muốn. Cuối cùng, Trương Thảo Nhi đi thi Sing my song, không phải vì giải thưởng ngày hôm nay mà chính là có cơ hội được hát những ca khúc khó nghe trước đám đông. “Trong quá trình đi hát tôi có ước mơ hát ca khúc mình sáng tác, có thể rất nhiều bạn không hiểu tôi viết gì, không cảm nhận âm nhạc của tôi nhưng tôi cảm thấy thoải mái thì tôi làm. Sau Sing my song tôi khó có cơ hội trình bày cá tính âm nhạc mạnh của mình. Qua cuộc thi này, hi vọng mọi người hiểu thêm về tôi", cô tâm sự.

Nữ ca sĩ chia sẻ trong quá trình thi, cô luôn nhờ đến sự giúp sức của Trúc Nhân và Phạm Toàn Thắng, hai người anh thân thiết mà theo cô “nếu có tiếp tục theo nghề hay không thì cũng sẽ là những người mà tôi rất quý”. Tất cả những bài viết ra Trương Thảo Nhi đều đưa nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng nghe, rồi qua nhà Trúc Nhân để được chỉ cách hát cho hoàn thiện. Nhờ cột mốc giải Á quân, Trương Thảo Nhi có thêm nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Cô cũng khoe đã giảm cân ngoạn mục 15 kg để tự tin đứng trên sân khấu với “phần nhìn” hoàn hảo hơn trước khán giả.

Được biết Thảo Nhi đã kịp tung ra ca khúc Xuân nhớ để cảm ơn fan ủng hộ nhân dịp Tết Đinh Dậu. “Gà chiến” của nhạc sĩ Giáng Son còn đang trong quá trình chuẩn bị cho MV Người yêu của em phát hành vào tháng 2.2017 nhằm tặng dịp Valentine.

Anh Thư