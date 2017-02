Bộ ba Lê Hiếu, Lê Huy, Lê Hào từng lấy nước mắt của khán giả xem truyền hình trong chương trình Thử thách cùng bước nhảy 2015 với câu chuyện mồ côi mẹ và được vũ công Đào Phi Hải cưu mang. Không vào sâu ở mùa giải năm đó, Lê Hiếu đã quay trở lại ở Thử thách cùng bước nhảy 2016 và xuất sắc đoạt ngôi vị Á quân bằng nỗ lực vượt khó của chính mình.

Hiện Lê Hiếu chuyển sang sống cùng thầy John Huy Trần, trong khi hai em trai Lê Huy và Lê Hào đi theo vũ công Đào Phi Hải. Không chỉ tập luyện môn nhảy múa, Á quân 16 tuổi của You think you can dance còn theo học bổ túc văn hóa tại Trường năng khiếu Thể dục Thể thao TP.HCM. Nói về việc sống riêng với hai em, Lê Hiếu tâm sự: "Việc định hướng cho tương lai của Huy và Hào bây giờ em nghĩ là anh Hải sẽ giúp. Bản thân em chỉ muốn hai đứa cố gắng học và tập luyện để trở thành dancer giỏi... Riêng Hiếu thì xin được ở lại cùng thầy John Huy Trần để được học và dạy giúp thầy một số lớp ở trung tâm".

Nam vũ công nói thêm: "Trong 3 tháng tham gia Thử thách cùng bước nhảy, em đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Em cũng có những lúc muốn bỏ cuộc vì stress, làm sao để khán giả yêu quý mình, em còn nghĩ về sự ganh đua của các thí sinh còn lại. Khi dừng lại với vị trí á quân, với em có một chút tiếc nuối, nhưng bù lại em thấy mình trưởng thành hơn và đặc biệt là có được một người thầy John Huy Trần, người sẽ đồng hành cùng Hiếu trong những chặng đường sắp tới. Với em, đó là phần thưởng vô giá mà không có giải thưởng nào có thể so sánh được".

Nhân dịp đầu năm mới, ba anh em đã tụ hội cùng thầy John Huy Trần chụp bộ ảnh khai xuân, chuẩn bị bước vào một năm mới tập luyện chông gai để phát triển thành những vũ công giỏi.

Anh Tài

Ảnh: Nghĩa Bùi