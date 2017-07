Sau thành công của MV Việt Nam tươi đẹp, dự án cộng đồng này tiếp tục mang đến MV Vị quê nhà, một sáng tác của Only C được thể hiện với sự kết hợp lần đầu tiên của bộ đôi Noo Phước Thịnh và Lou Hoàng. Với giai điệu bắt tai cùng ca từ ý nghĩa, ca khúc gợi lên cho người nghe về văn hóa và ẩm thực Việt. Hương vị của những món ăn quê hương chính là nỗi nhớ và tình yêu của những người Việt xa xứ luôn nhớ đến.

Từng có khoảng thời gian dài đi du học ở nước ngoài, An Nguy đã được mời tham gia MV với vai trò diễn viên chính. Đồng hành với cô trong chuyến đi lần này là một người bạn ngoại quốc lần đầu đến Việt Nam. Cả hai cùng nhau đi khắp Việt Nam để khám phá những danh thắng và những món ăn đặc trưng của ba miền.

Là cái tên khá "hot" trên mạng xã hội và được biết đến nhiều sau khi tham gia The Face mùa đầu tiên, An Nguy cho biết lý do khiến cô nhận lời tham gia MV có thời gian và bối cảnh quay hình trải dài như thế này là vì ca khúc nói lên đúng tâm trạng của mình, một người con xa quê từng thèm biết bao những món ăn quê nhà.

Nữ diễn viên chia sẻ: "An Nguy cảm thấy nhân vật trong MV cũng giống với chính bản thân mình nên không gặp quá nhiều khó khăn để hoàn thành tốt vai diễn. Đây cũng là lần đầu tiên An Nguy được đi đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và được ăn nhiều món ăn ngon và có trải nghiệm thú vị".

Bên cạnh ý nghĩa lớn của dự án, An Nguy cũng tiết lộ cô rất hâm mộ Noo Phước Thịnh nên khi được mời tham gia đã nhận lời ngay.

Ngát Ngọc

Ảnh: BTC