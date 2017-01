Là khách mời tại sự kiện, Kim Lý và An Nguy đều chọn phong cách lịch lãm, sang trọng để xuất hiện trong đêm trao giải. Nếu như nam diễn viên Vệ sĩ Sài Gòn diện vest trắng trong khi nữ diễn viên Chờ em đến ngày mai gợi cảm với bộ đầm đen có điểm nhấn ở phần eo.

Hôm ra mắt phim Chờ em đến ngày mai do An Nguy thủ vai chính, Kim Lý cũng là một trong những khách mời đầu tiên xem bộ phim này. Tại sự kiện hôm 5.1, cả hai rất hào hứng khi gặp lại nhau. Kim Lý cho biết tuy gặp An Nguy chưa nhiều nhưng nhận thấy đây là một cô gái cá tính, đáng yêu. Anh cũng dành nhiều lời khen ngợi và góp ý cho An Nguy trong lần đầu thủ vai chính một bộ phim điện ảnh.

Sau khi xác nhận chuyện chia tay Trương Ngọc Ánh hồi tháng 12 vừa qua khi cả hai đã kết thúc mối quan hệ từ 6 tháng trước, Kim Lý cho biết hiện anh đã nguôi ngoay cảm giác buồn. Nam diễn viên từ chối nói về lý do đổ vỡ nhưng khẳng định dù không còn bên nhau nhưng anh vẫn luôn dành cho Trương Ngọc Ánh sự tôn trọng và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô. Kim Lý cũng cho biết sau khi chia tay, cả hai vẫn xem nhau là đồng nghiệp, vẫn trò chuyện khi gặp mặt.