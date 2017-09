Angelina Jolie đẹp lộng lẫy, khoe lưng đầy hình xăm

Daily Mail ngày 15.9 đưa tin Angelina Jolie đã hội ngộ cha của cô, Jon Voight, khi ông có mặt tại buổi ra mắt phim First They Killed My Father ở New York (Mỹ).

Ngôi sao 42 tuổi xuất hiện trên thảm đỏ trong một chiếc váy quây màu xám dài để lộ lưng trần gợi cảm. Nhiều trang chuyên về thời trang dành lời khen cho phong cách nền nã nhưng không kém phần thu hút và quyến rũ của nữ diễn viên. Chiếc váy hở vai trần cũng khiến cho nhiều ống kính máy ảnh chú ý đến hình xăm lớn sau lưng cô.

Cũng như các sự kiện giới thiệu phim gần đây, Angelina Jolie dẫn theo cả 6 người con đến chung vui. Cả gia đình đều cởi mở, sẵn sàng chụp ảnh với nụ cười vui mừng trên môi.

Maddox và Pax đều đóng góp công sức vào việc hoàn thành bộ phim do mẹ làm đạo diễn kiêm biên kịch. Maddox, cậu con trai nuôi đến từ Campuchia, chia sẻ với People rằng cậu đã được tham gia các buổi họp, chuẩn bị cho việc quay phim và xem xét lại lịch trình quay mỗi ngày. Còn Pax cũng đứng sau ống kính, tham gia sản xuất với vai trò một nhiếp ảnh gia.

Khi nói về chuyện làm việc với mẹ, Maddox cho biết mẹ mình là người “vui vẻ, hài hước và rất dễ làm việc cùng”.

Buổi chiếu ra mắt bộ phim First They Killed My Father do Netflix phát hành diễn ra sau khi Angelina Jolie gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại trụ sở Manhattan (Mỹ) cùng ngày.

Cho đến nay, song song với nghiệp diễn, Angelina Jolie vẫn là một Đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn hoạt động tích cực. Cô đã thực hiện hơn 60 chuyến đi để giúp đỡ người tị nạn theo chương trình chung của Liên hợp quốc.

Tạ Ban

Ảnh: REX/Shutterstock