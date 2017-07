Annabelle: Creation là phần tiền truyện (prequel) của Annabelle (2014). Cả hai phim đều là ngoại truyện từ The Conjuring (2013) của đạo diễn James Wan, một phim kinh dị thành công ngoài sức tưởng tượng do Warner Bros. sản xuất. Chính vì thế mà “ông lớn” đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ, mỗi năm đều tung một phim tiếp nối mạch truyện của The Conjuring, thậm chí còn có ý định mở rộng vũ trụ điện ảnh phim kinh dị.

Khác với The Conjuring chinh phục khán giả lẫn giới phê bình (với 86% trên Rotten Tomatoes và 7,5/10 trên IMDb), Annabelle lại bị chê bai thậm tệ, chỉ được chấm 29% dù vẫn bội thu tại phòng vé. Nhiều chuyên gia cho rằng sự thất bại này hoàn toàn có thể hiểu được, vì Annabelle chọn một đạo diễn không mấy tên tuổi là John R. Leonetti chỉ đạo thay vì “ông hoàng kinh dị” James Wan (Insidious 2, Saw).

Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, Warner Bros. quyết định để đạo diễn David F. Sandberg cầm trịch Annabelle: Creation. Vị đạo diễn này vốn đã nổi danh với Lights Out (2016), một phim kinh dị khai thác nỗi sợ bóng tối và cũng hái ra tiền ở phòng vé dù kinh phí chưa đến 5 triệu USD.

Quả thật, sau đợt chiếu mở màn ở LHP Los Angeles, Annabelle: Creation nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình. Bộ phim được 8,3/10 trên IMDb và 100% trên Rotten Tomatoes. Dù không biết sau khi công chiếu chính thức số điểm sẽ còn thay đổi thế nào, nhưng nhìn vào thực tế, rất hiếm phim kinh dị được các chuyên gia điện ảnh chấm điểm tuyệt đối lúc còn chưa ra rạp.

Cây bút phê bình Peter Debruge của Variety cho biết: “Dù bị mắc kẹt với kịch bản ngớ ngẩn, nhưng đạo diễn David F. Sandberg của Lights Out vẫn có thể hù dọa khán giả với con búp bê ma ám”. Còn cây bút Justin Lowe của The Hollywood Reporter cũng hết sức tán dương tài năng của đạo diễn: “Sandberg biết cách làm một bộ phim kinh dị sao cho khéo, cũng như thêm khả năng mở rộng vũ trụ The Conjuring”.

Annabelle: Creation sẽ khám phá quá khứ bí ẩn của búp bê ma ám Annabelle. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11.8.

