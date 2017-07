Theo Daily Mail, tạp chí Star (Mỹ) số 26.6 xuất bản hình ảnh của nam diễn viên 39 tuổi và "một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp" cùng nhau lên một chiếc xe hơi đen, trước khi ngồi máy bay riêng rời Los Angeles (Mỹ). “'Này, Ashton! Cô gái này là ai?”, tạp chí này đặt tiêu đề cùng với việc đưa ra những câu chuyện về sự không chung thủy của Ashton Kutcher.

Nam tài tử Hollywood đã dùng trang cá nhân phản pháo: “Bạn nên nghe thấy Mila bực tức thế nào về việc tôi dành cả ngày cho người họ hàng của chúng tôi. Xin lỗi dì Jodie về những tạp chí viết thiếu trung thực”.

Ashton Kutcher trước đây cũng đã có “ân oán” với tạp chí Star. Hồi năm 2010, nam diễn viên What Happens in Vegas đã phản pháo trang này vì đưa tin lừa dối vợ anh lúc đó là Demi Moore. “Tôi nghĩ rằng tạp chí Star gọi tôi là "kẻ lừa đảo" đủ làm xấu hổ rồi. Tôi hi vọng luật sư của tôi đồng ý”, ngôi sao này viết.

Đến năm 2015, tài tử tóc vàng cũng phản ứng The New York Post vì đăng ảnh cho thấy khuôn mặt con gái Wyatt mà không có sự đồng ý.

Ashton Kutcher kết hôn với ngôi sao Thiên nga đen vào năm 2015. Hiện cặp đôi có hai con, bé gái Wyatt hai tuổi và bé trai Dimitri, 7 tháng tuổi. Nam diễn viên từng kết hôn với ngôi sao Hollywood Demi Moore và sống hạnh phúc trong 8 năm từ 2005 đến 2013.

Trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim hài The Ranch trên Netflix vào tháng trước, Kutcher đã nói về thuở mới quen nữ diễn viên 33 tuổi: "Tôi nghĩ rằng tôi là nụ hôn đầu tiên của cô ấy... Cô ấy có một cuốn nhật ký, kiểu nhật ký của các cô bé và đã viết "Người đàn ông này thật nóng bỏng”. Cô ấy cho rằng tôi rất dễ thương. Tôi nghĩ ấn tượng ban đầu với nhau là tôi đẹp trai. Và ngay sau đó, tôi chỉ làm phiền cô ấy bởi vì tôi giống như một người anh lớn”.

Vốn dĩ là những ngôi sao ''nổi loạn'' nhưng sau khi có con, cả hai từ bỏ thuốc lá, thói quen tiệc tùng để trở thành ông bố, bà mẹ tận tâm. Nam tài tử thường được nhìn thấy ''tay xách nách mang'' hai nhóc tì khi cùng vợ dạo phố.

Thùy Linh