Là thí sinh nhận điểm số cao nhất ở bán kết, Khánh My đến với đêm chung kết với một tinh thần thoải mái. Cô chọn ca khúc Trái tim lần lỡ từng được Minh Tuyết trình bày cách đây hơn 15 năm. Ở những câu hát đầu tiên, Khánh My đã làm vị huấn luyện viên (HLV) của mình cảm thấy vô cùng tự hào về cô. Minh Tuyết nhận xét: "Ngày hôm nay, dù My không trở thành quán quân hay điểm số thấp, Tuyết cũng rất hạnh phúc".

HLV Đàm Vĩnh Hưng thì cho rằng: "Em tiến bộ lên trông thấy, giống Minh Tuyết hơn những lần trước rất nhiều". Nam ca sĩ cũng đặc biệt chú ý đến tạo hình của Khánh My khi cô đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến mái tóc, đôi giày... Mr. Đàm cho rằng điều đó cho thấy Khánh My rất chỉn chu bởi trong showbiz, chỉ có Minh Tuyết mới hay mang những đôi giày trong suốt như vậy.

Chia sẻ thêm về bộ trang phục được sử dụng trong đêm thi, Khánh My tiết lộ cô đã nhờ đến một nhà thiết kế tên tuổi may riêng cho mình theo phong cách của Minh Tuyết 15 năm về trước. Sự đầu công phu, kỹ lưỡng đã giúp Khánh My bất ngờ vượt qua 3 đối thủ còn lại, giành ngôi vị cao nhất mùa 3. Ngay đến huấn luận viên Minh Tuyết còn không thể tin vào mắt mình khi kết quả hiện ra. Nữ ca sĩ ngỡ ngàng xen lẫn niềm hạnh phúc và tự hào khi cô học trò lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Trước đó, Tuấn Phong đội Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người đánh giá là ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay. Anh trình bày hai ca khúc đình đám một thời của Mr. Đàm là Góc phố rêu xanh và Tiếng gió xôn xao. Phương Nga của đội Hồ Quỳnh Hương lựa chọn hit mới nhất của Soobin Hoàng Sơn mang tên Xin đừng lặng im. Lâm Ngọc Khang đội Ngọc Sơn là giọng ca bolero duy nhất góp mặt trong đêm chung kết với hai ca khúc Giận hờn và Tình mẹ.

Ngát Ngọc

Ảnh: BTC