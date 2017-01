Bảo Thy: Không giải phẫu thẩm mỹ sao phải nhận?

Bước ra từ thế giới mạng của cuộc thi Miss Audition, Bảo Thy nhanh chóng trở thành ca sĩ được yêu thích nhất với khán giả trẻ. Với những bài hit của Bảo Thy tại thời điểm đó, cái tên của cô trở thành một bảo chứng giúp bán được vé cộng với mức cát sê không hề thấp. Lịch diễn của Bảo Thy luôn kín mít, hợp đồng quảng cáo liên tục khiến cho bất kỳ nghệ sĩ mới nào cũng đều ngưỡng mộ về sự thành công quá nhanh của cô.

Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng lại có ngày, Bảo Thy gần như biến mất trong showbiz. Cô xuất hiện rất ít ỏi và mờ nhạt. Sản phẩm ra mắt cũng không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bảo Thy đã có những tháng ngày khá chật vật trong “mớ bòng bong” của chính mình. Cô gần như bị mất phương hướng và chán nản khi liên tục gặp những chuyện không may mà đỉnh điểm là việc ngôi nhà của gia đình bị cháy rụi và đối mặt với tử thần. Thế nhưng Bảo Thy vẫn bước qua hết thảy mọi thứ, trở nên mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn.

Cô trở lại với âm nhạc bằng hàng loạt MV đầu tư chỉn chu và đang được dự đoán là ứng viên sáng giá nhất của ngôi vị quán quân The Remix mùa giải 2017.

Cô gái của những nguyên tắc

Bảo Thy hẹn tôi sáu giờ tối tại một nhà hàng Nhật Bản để vừa ăn, vừa trò chuyện thân tình. Dù là vào giờ cao điểm kẹt xe của Sài Gòn, nhưng cô vẫn đến đúng giờ. Trước đó mười lăm phút, cô còn nhắn tin nhắc tôi là: “Em đang trên đường đến rồi ạ!”.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Từ trước đến nay, mọi người hay nói nghệ sĩ trễ giờ nên em rất sợ bị mang tiếng. Lúc nào em cũng chuẩn bị từ rất sớm. Hôm nay, em làm nails từ hơn hai tiếng trước để không ai phải đợi mình”. Cô nhanh chóng chọn món mà không cần nhìn vào menu. Bảo Thy cho biết, một khi đã quen vị thì sẽ không thích thay đổi ở những nơi mới. Trong công việc hay tình cảm cũng thế, đã kiên định với những gì mình chọn thì sẽ cố gắng đi đến tận cuối con đường, dù đôi khi cũng lắm chông gai. Có lẽ nhờ đức tính đó nên dù lắm khi bị mang tiếng “an toàn” nhưng đổi lại, cô có một cuộc sống rất bình yên và không scandal.

Bảo Thy mặc áo đen rất gợi cảm, tóc xõa đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật khi bước vào quán. Cô xách chiếc túi da hàng hiệu như càng tôn thêm vẻ sang trọng quý phái. Tôi mỉm cười trêu Thy đã chịu sexy rồi đấy à? Thy cười to, vẻ hơi ngại ngùng dù được khen vì biết nguyên tắc ăn mặc “kín như bưng” của mình rất nổi tiếng trong showbiz.

Tôi còn nhớ cách đây một năm, khi tôi phụ trách thực hiện trang bìa cho một tạp chí, Bảo Thy đã lo lắng khi ê kíp chọn trang phục gợi cảm cho tuổi 28. Thuyết phục mãi Thy mới đồng ý mà vẫn rất hồi hộp cho đến ngày ra báo. Thậm chí cô còn không dám “up” lên Facebook vì sợ những bình luận trái chiều.

Bảo Thy cười thoải mái: “Mọi người hay nói Thy mặc đồ sến. Thật ra việc bị chê về cách ăn mặc Thy không phải không biết trong nhiều năm qua. Thy thừa nhận mình là người có mắt thẩm mỹ kém. Ngoài ra, trước đây Thy rất sợ hở, dù chỉ là một chút xíu thôi nên cũng khá hạn chế trong việc chọn quần áo. Bên cạnh đó, khi còn trẻ và thời điểm đó là một ngôi sao tuổi teen rất được yêu thích, nghĩ mình mặc gì, làm tóc gì cũng trở thành xu hướng, Thy đã ngộ nhận ít nhiều về bản thân mình, có phần hơi tự mãn. Tuy nhiên, ai cũng đều có một thời sai lầm và điều quan trọng là mình phải biết nhận ra những sai lầm đó. Hiện nay, Thy thay đổi rất nhiều, bắt đầu biết yêu bản thân hơn. Ngày xưa Thy kiếm nhiều tiền nhưng không biết gì đến các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới. Hiện tại thì Thy có cộng tác với stylist để có được sự tư vấn phù hợp hơn nên nhận được nhiều lời khen. Ngay cả việc chăm sóc da mặt đến giờ Thy mới chịu thường xuyên để tâm”.

Trò chuyện với Thy, cảm giác như cô nàng giờ đây “đàn bà” hơn rất nhiều. Vẫn tinh nghịch, vẫn vui vẻ nhưng từng lời nói, cử chỉ đều toát lên một sức quyến rũ riêng mà chỉ có những cô gái ở tuổi 30 mới có được. Bảo Thy không còn là một “công chúa bong bóng” ngày nào nữa rồi.

Hiện tại, Bảo Thy đang sống tạm tại một căn hộ chung cư ở Q.7, TP.HCM trong khi chờ xây một ngôi nhà mới. Nếu như trước đây cô không tin vào phong thủy thì bây giờ, nữ ca sĩ đã ít nhiều thay đổi quan điểm. Từ khi dọn về chỗ mới cùng gia đình, Bảo Thy cảm thấy mọi việc làm đều hanh thông, thuận lợi hơn. Tổ ấm mới đang thi công do chính anh trai Bảo Thy lên bản vẽ vì anh vốn là người có gu thẩm mỹ tốt nhất nhà, được học hành về chuyên ngành nội thất.

Sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn sau những tai họa

Trải qua nhiều sóng gió trong 3 năm vừa qua, giờ đây Thy nhìn nhận cuộc sống như thế nào?

Thy từng nghĩ tại sao có quá nhiều điều không may liên tục đến với mình. Sức khỏe của Thy thời điểm đó rất tệ, thậm chí phải nhập viện và đỉnh điểm là việc nhà Thy bị cháy, sau đó phải bán đi khiến Thy rất suy sụp. Lúc đó, Thy đã không thừa nhận trước truyền thông vì sợ chuyện nhà của mình bị mang ra bàn tán. Phần vì cũng chẳng muốn ai thương hại cho mình.

Đối mặt với đám cháy lớn và sống sót, Thy thấy mình vẫn còn phước lớn, mạng lớn. Một phần, Thy tin vào phép màu diệu kỳ do nhà cũ của Thy có một tượng Đức Mẹ bằng thạch cao rất lớn ở sân. Sau tai nạn, gia đình Thy đã quyết định tặng bức tượng ấy lại cho một nhà thờ gần đó.

Khi đã đi qua hết tất cả, Thy lại thấy biết ơn vô cùng những khó khăn đó. Thy thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và nhìn đời bằng một lăng kính hoàn toàn khác. Giờ đây, Thy sống ôn hòa, nhẹ nhàng hơn trước mọi việc, dù tốt hay xấu.

Trong khoảng thời gian 3 năm không xuất hiện nhiều trước công chúng, Thy đã có những trải nghiệm gì?

Hồi trước, Thy chỉ biết đi làm rồi về nhà. Cuộc sống của Thy chỉ có công việc và công việc. Sau những điều không may mắn xảy ra, Thy muốn mình sống chậm lại và có nhiều trải nghiệm mới. Thy dành thời gian đi du lịch đến rất nhiều đất nước; riêng nước Mỹ do có gia đình ở bên đó nên Thy đi được nhiều bang khác nhau cùng bạn bè, người thân. Và Thy nhận ra, cuộc sống này có quá nhiều điều thú vị mà trước giờ mình không quan tâm. Thy biết lắng nghe nhiều hơn, không còn sự hơn thua. Tất cả mọi người, không ai có thể ở trên đỉnh vinh quang mãi mãi, điều cốt yếu sau cùng, đó chính là làm gì để được hạnh phúc. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng quá trình nhận thức và quyết tâm làm mọi thứ để có được niềm vui, luôn an yên trong tâm hồn không phải dễ dàng.

Trước đây Thy đi đâu làm gì cũng có mẹ đi cùng, áo quần của Thy cũng toàn mẹ may, đến giờ thói quen ấy có thay đổi? Có ý kiến cho là Thy ỷ lại vào gia đình quá!

Hiện tại, mẹ cũng ít khi may cho Thy vì mẹ cũng lớn tuổi rồi. Thy muốn mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Chỉ khi nào chương trình nào diễn ra quá gấp mà sợ rằng may ở ngoài không chỉn chu thì Thy mới phải “cầu cứu” mẹ.

Ngoài ra, khi đi công việc, có thời gian đi cùng Thy thì mẹ sẽ đi. Còn nếu mẹ mệt hay bận, Thy đều tự đi một mình, biết cách tự chăm sóc bản thân.





Thy chọn cho mình cách làm việc với nhiều người giỏi khác nhau để không bó hẹp và gây nhàm chán với chính bản thân mình



Ai nói gì thì nói chứ Thy rất vui khi được ở bên ba mẹ càng nhiều càng tốt, vì Thy cảm thấy cuộc sống của những người trẻ như Thy ngày càng bận rộn. Nhẩm tính ra, thời gian mình ở với bố mẹ cũng chẳng bao nhiêu nên giờ hai mẹ con được ở bên nhau lúc nào hay lúc đó. Rồi một lúc nào đó, Thy cũng phải lấy chồng, sinh con. Cuộc sống mình lại tiếp tục có những mối bận tâm mới nữa. Thời gian lại phải san sẻ ra ít nhiều. Thy là người quý trọng các nền tảng gia đình. Thy lại là con út nên tất cả người thân trong gia đình ai cũng lo lắng cho mình. Đôi khi thấy cũng sướng nhưng mà cảm giác mình "làm phiền" mọi người quá.

Thy có tin vào bói toán hay chuyện bùa ngải không? Nghe đâu trong thời gian đó có nhiều tin đồn về việc Thy bị… yểm bùa?

Đúng là thời gian đó khi quá nhiều tai nạn ập đến làm Thy rất lo sợ. Có nhiều người nói là Thy bị yểm này nọ. Khi bản thân mình đang hoang mang, Thy cũng thử đi xem bói. Nhưng Thy chỉ nghe cho có chứ không đặt nặng những gì người ấy nói với Thy. Một khoảng thời gian sau đó, Thy đến xin được trò chuyện với Cha trong nhà thờ, Thy hiểu rằng, đời người ai cũng đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn khác nhau. Ai cũng đều có những vấn đề của riêng mình. Chưa hẳn những gì mình đang trải qua đã là tệ nhất. Điều quan trọng nhất là phải có sức mạnh và niềm tin để vượt qua. Thy là người theo đạo Công giáo nên không tin vào chuyện bùa ngải. Đến giờ, một thời gian trôi qua, Thy vẫn đang sống tốt, sống vui.

Người yêu của Thy có bên cạnh động viên, chia sẻ cùng Thy những khó khăn?

Người thích Thy không phải không có nhưng Thy nghĩ hiện nay mình chưa có gì để chia sẻ. Bởi lẽ Thy cũng chỉ mới vừa quay trở lại âm nhạc không lâu nên không muốn mình mất tập trung. Thy thường không thích tìm hiểu quá lâu mà chỉ cho mình tìm hiểu trong hai năm, nếu phù hợp thì sẽ cưới luôn. Vì với Thy, như thế mới còn những cảm xúc thú vị về nhau để không bị nhàm chán (còn người khác sẽ có những suy nghĩ và chọn lựa khác, Thy không dám lạm bàn). Mẹ và chị hai của Thy nói là Thy cứ việc sống theo cách mà Thy mong muốn, miễn là Thy hạnh phúc nên không gây ra bất kỳ một áp lực nào. Mẹ bảo, tình yêu là chuyện hệ trọng nên cứ chọn lựa, suy nghĩ cẩn thận vì đó là người sống với mình cả một đời còn lại.

Còn bị ghét là còn quan tâm

Tuy sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng Thy có biết mình cũng bị ghét, nói xấu rất nhiều? Thy nghĩ vì sao mình bị ghét đến vậy?

Đôi lúc Thy cũng suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại bị ghét, bị đặt điều nói xấu rất vô lý dù những người đó chưa gặp Thy lần nào và cũng không thân. Hồi đó, Thy rất buồn và tức giận vì có những chuyện từ trên trời rơi xuống. Ví dụ như việc mọi người nói Thy độn cằm, tắm trắng, sửa mũi, gọt mặt… Thy nói thật, làm thẩm mỹ đâu có gì là xấu. Nếu có thì mình nhận, đằng này Thy không hề làm gì mà sao cứ bắt mình phải nhận? Nhưng sau này, Thy bắt đầu nghĩ đơn giản hơn. Người ta phải chú ý, quan tâm mình lắm mới có thể “soi” mình nhiều đến vậy. Đã chọn nghề này thì mình phải chịu thôi. Thy thấy không chỉ nghề này mà ở môi trường nào cũng vậy, đặc biệt là với phái nữ, bao giờ cũng hay có chuyện gièm pha nhau.

Hiện nay, một nghệ sĩ muốn thành công phải có một ê kíp giỏi phía sau, Thy có nghĩ rằng mình còn hơi loay hoay vì chưa thực sự có được một ê kíp ưng ý?

Đúng là showbiz Việt ngày càng chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi nghệ sĩ phải có một ê kíp giỏi đằng sau, giúp hỗ trợ về nhiều mặt để ca sĩ có thể tập trung vào chuyên môn ca hát mà thôi. Thy cũng sớm nhìn nhận ra vấn đề này nhưng Thy chọn cho mình cách làm việc với nhiều người giỏi khác nhau để không bó hẹp và gây nhàm chán với chính bản thân mình.

Nhiều nghệ sĩ trẻ có xuất phát điểm sau Bảo Thy rất xa nhưng giờ đây đã trở thành ngôi sao hạng A, Bảo Thy có bao giờ thấy chạnh lòng?

Thực sự, Thy rất nể phục các bạn vì sự cố gắng không ngừng nghỉ. Thy nghĩ, làm nghề, chỉ cần sống hết mình với đam mê và có một hậu phương vững chắc thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Từ trước đến nay, Thy chưa bao giờ có thói quen nhìn vào thành công của một ai đó để ganh tị, đố kỵ. Mỗi người sinh ra đều có những giá trị khác nhau và nếu như biết phát huy những tiềm lực vốn có của bản thân, lắng nghe những tiếng nói bên trong của chính mình thì chúng ta sẽ nhìn nhận ra được mình nên làm gì để thành công hơn. Cuộc đời là một con đường rất dài, mỗi người trưởng thành đều có thể tự lái chiếc xe của đời mình để về đích kia mà. Bảo Thy vẫn luôn nỗ lực không ngừng để được công nhận bằng tình yêu thương của những khán giả dành cho mình.

Sau một khoảng thời gian trở lại vừa qua, Bảo Thy thấy công việc của mình hiện nay tiến triển như thế nào?

Thy cảm thấy rất hài lòng vì hiện giờ Thy khá đắt show. Nhiều lời mời diễn event liên tục. Sắp tới Thy sẽ cho ra mắt MV mới với mức đầu tư rất lớn. Thy cảm thấy mình đang có một nguồn năng lượng rất dồi dào trong lần trở lại này.

Thy có ý định sang Mỹ sinh sống khi hầu hết người thân của Thy đều đang ở Mỹ?

Thy sẽ đi đi về về giữa hai nơi vì với Thy hiện nay, sự nghiệp vẫn đang là ưu tiên hàng đầu. Nếu lấy chồng ở nước ngoài thì chắc chắn là phải theo chồng qua bên ấy rồi.

Còn nếu lấy chồng ở VN thì chỉ qua đó du lịch và thăm người thân thôi! (cười).

Cảm ơn Bảo Thy và chúc Thy sớm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp!

Gia Phúc