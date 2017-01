Bảo Thy: Tôi thi 'The Remix' vì thương fan

Đi thi vì... fan Bảo Thy chính thức có mặt trong danh sách thí sinh tham gia The Remix New Generation cùng những cái tên như Lip B, S Girls, Hương Giang Idol, Yến Trang, Thu Thủy, Tim, Tronie - MiA, S.T, Thiều Bảo Trâm, Mai Tiến Dũng, Yanbi - Yến Lê. Nhiều người đã bất ngờ ngay khi thông tin này được công bố. Không xa lạ gì với công chúng yêu âm nhạc vì đã 10 năm gia nhập làng giải trí và có chỗ đứng nhất định, Bảo Thy khiến nhiều người thắc mắc khi quyết định tham gia sân chơi này khá muộn. “Công chúa bong bóng” cho biết: “Có rất nhiều câu hỏi, tại sao tôi lại không tham gia vào những mùa trước thì câu trả lời của tôi là ở thời điểm đó tôi chưa thật sự toàn tâm toàn ý với âm nhạc. Nhưng sau những sản phẩm tâm huyết trong năm 2016 đã cho tôi một cái đà để “chạy”, tôi đã đủ tự tin và quyết tâm để trở lại với khán giả một cách mạnh mẽ nhất, rõ nét hơn là thông qua chương trình truyền hình”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cho biết lý do chính khiến cô muốn thử sức ở The Remix là vì thương fan. “Đã hai mùa The Remix, fan của tôi luôn nhắn tin bày tỏ sự ủng hộ muốn thấy Bảo Thy trên sân khấu này. Fan hiểu tính tôi không thích thi thố, không thích tham gia gameshow, những sân chơi mang nặng tính cạnh tranh và áp lực không phù hợp với một người hướng đến cuộc sống bình yên và có tính cách như tôi. Nhưng các bé vẫn ao ước có một ngày được thấy Bảo Thy đứng trên sân khấu đó… Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận lời tham gia chính thức với chương trình. Sau đó tôi mới được biết là Remix New Generation lần này thi rất khốc liệt với phần loại trực tiếp ngay từ tập đầu tiên".

Tôi tin đây là một cuộc đấu công bằng. Trước ban giám khảo và hàng triệu khán giả truyền hình, khả năng của mình sẽ được mọi người cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Chỉ khi nào mình làm không tốt thì việc bị dừng lại là không có gì oan uổng cả Ca sĩ Bảo Thy Bảo Thy cho biết thêm: "Tôi không quen cường độ làm việc quá căng thẳng và áp lực. Nhưng The Remix 2017 thuyết phục tôi hoàn toàn vì tôi có thể hình dung được với format mới chắc chắn chương trình sẽ hấp dẫn ngay từ tập phát sóng đầu tiên. Song song đó những sản phẩm mình có trong năm qua nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp tôi có thêm động lực để quyết tâm chiến đấu với chính bản thân mình. Nếu có thể làm tốt, việc mình được xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần là cơ hội giúp tôi tìm lại được ''độ phủ sóng'' rộng rãi như ngày xưa mà Bảo Thy đã từng có".

Đứng trước câu hỏi sẽ thế nào nếu chẳng may bị loại sớm, Bảo Thy khẳng định cô sẽ cố gắng đến 200% sức lực, tỉnh táo ở khâu chọn bài cùng team, giữ sức khỏe tốt để trình diễn hết mình, còn kết quả thì… còn tùy vào nhiều yếu tố.

“Với The Remix, chơi thì phải chấp nhận luật chơi, tôi tin đây là một cuộc đấu công bằng. Trước ban giám khảo và hàng triệu khán giả truyền hình, khả năng của mình sẽ được mọi người cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Chỉ khi nào mình làm không tốt thì việc bị dừng lại là không có gì oan uổng cả. Người ta bảo tôi đi thi The Remix vì thành công của Noo Phước Thịnh hay Đông Nhi thấy rõ sau bệ phóng này nhưng thực tế không phải như vậy đâu. Thật sự tính tôi chưa bao giờ đi so sánh mình với người khác. Tôi không nghĩ người ta có giải thưởng này mình cũng phải có, người ta có vị trí này mình phải bằng mọi giá để hơn người ta. Đây là thời điểm phù hợp thì tôi thi thôi”, Bảo Thy chia sẻ.

Tôi không “đạo nhạc” Gần đây, MV Lollipop của Bảo Thy vướng nghi án “đạo” MV Super Love của Tinashe. Bảo Thy hoàn toàn không phủ nhận mình có chịu ảnh hưởng từ MV này, nhưng chỉ duy nhất một concept tại bãi biển. "Trong buổi giới thiệu MV Lollipop đến giới truyền thông, tôi đã nói rất rõ ràng rằng mình và đạo diễn đã xem rất nhiều MV của các ca sĩ để tìm ra những phân cảnh mình thích nhất để có thể dùng đó làm mẫu lên ý tưởng kịch bản cho MV mình. Từ đạo ở đây là hoàn toàn sai", Bảo Thy bày tỏ. Giọng ca sinh năm 1988 cho rằng tất cả các ca sĩ trong lẫn ngoài nước khi lên ý tưởng cho MV của mình thì việc xem và học hỏi từ những MV của các ca sĩ đi trước là rất bình thường.

“MV của Tinashe cũng lấy cảm hứng từ những MV khác trước đó nhưng thời điểm cách nhau khá lâu nên không ai nói đến. Giờ tôi nghĩ mình có làm gì cũng bị quy chụp làm giống người ta. Không riêng gì tôi mà nghệ sĩ Việt chỉ cần làm gì hot, đẹp là chắc chắn bị soi quy chụp ngay tức khắc. Trước khi ra mắt cũng soi mà sau khi công bố sản phẩm cũng bị một bộ phận khán giả cứ cố gắng tìm kiếm các chi tiết giống nước ngoài để gắn cho ca sĩ Việt là đạo... Họ không nghĩ mình học hỏi từ người đi trước, hay những cảnh quay ở biển nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nếu mình ráng làm cho khác biệt thì chưa chắc đẹp bằng việc mình kế thừa và học hỏi. Thật sự làm MV bây giờ rất khó”, Bảo Thy nói.



Nổi lên từ những ca khúc Audition nhạc ngoại lời Việt, Bảo Thy mang danh “đạo nhạc” nhiều năm qua dù những bài hát cô thể hiện được xin phép tác quyền. “Là người nghệ sĩ có lòng tự trọng, tôi cảm thấy rất khó chịu và bị tổn thương kinh khủng khi bị nói “đạo nhái” dù mình luôn nói rõ về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Tuy nhiên, sau các chỉ trích tôi không dại gì chọc tức fan để tiếp tục làm theo cái tôi thích. Những năm gần đây Bảo Thy không hát các ca khúc nhạc ngoại lời Việt nữa. Và chắc chắn MV tới sẽ không làm gì để bị quy chụp copy”, Bảo Thy chia sẻ.

Không tìm được tình bạn thân trong showbiz

Nếu showbiz có những cặp đôi thân thiết cùng hỗ trợ trong công việc, thậm chí đi sự kiện cũng bên nhau thì Bảo Thy vẫn được biết đến là nghệ sĩ độc lập, lẻ loi dù có đến 10 năm hoạt động.

“Công chúa bong bóng” thẳng thắn: “Tôi không có tình bạn sâu sắc trong showbiz, nếu có thì chỉ là các mối quan hệ nhẹ nhàng, không ghét nhau không thân nhau. Showbiz rất khó có những tình bạn đẹp bởi vì nghề nghiệp nào cũng có sự cạnh tranh và showbiz thì sự cạnh tranh này khắc nghiệt hơn. Tôi phải đối mặt với stress về công việc, đổi mới hình ảnh, tìm hướng đi, ý tưởng sản phẩm mới, lịch chạy show… thì không nên tìm kiếm một người bạn cũng có những cái stress tương tự để giãi bày, chia sẻ cảm xúc”.

Về tình bạn thân giữa hai người bạn cùng thời là Đông Nhi và Noo Phước Thịnh, Bảo Thy cho rằng cả hai có được tình bạn này là nhờ việc đồng hành cùng nhau từ những ngày chưa nổi tiếng.

“Thật ra chuyện thành công của Noo và Đông Nhi không bất ngờ với tôi. Thật sự khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao của mình thì Noo và Đông Nhi vẫn rất hot. Khi tôi dừng lại họ vẫn làm việc rất siêng năng. Thành công của họ có thể là bất ngờ với số ít những người không tin vào thế hệ ca sĩ teen trước kia đi ra từ thế giới ảo, chứ tôi và các fan đều dễ dàng nhìn thấy thành công đó là xứng đáng với thành quả lao động miệt mài”, Bảo Thy nói.

Về chuyện tình cảm cá nhân, Bảo Thy thừa nhận có chút lo lắng khi sắp chạm ngưỡng 30 tuổi nhưng không vì thế mà sốt ruột: “Nói ra chắc mọi người không tin chứ tôi không yêu nhiều và cũng khá kỹ tính với tình yêu của mình. Ở tuổi này rồi đâu có muốn lấy cớ tập trung cho công việc mãi nhưng tôi vẫn muốn để mọi chuyện tự nhiên. Tôi tin rằng khi tìm được thì đó sẽ là tình yêu rất xứng đáng”.

Anh Tài

Ảnh: Milor Trần