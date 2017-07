Chiều 30.6, TAND Q.1, TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng hợp tác” giữa nguyên đơn là diễn viên kịch nói Ngọc Trinh với bị đơn là Nhà hát Kịch TP, trong đó Ngọc Trinh yêu cầu phía Nhà hát Kịch TP phải bồi thường gần 550 triệu đồng do phía nhà hát đơn phương chấm dứt hợp đồng.



Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Trần Khánh Hoàng (giám đốc cũ), ông Trần Quý Bình, Phó giám đốc Nhà hát Kịch TP và luật sư Hà Hải bảo vệ quyền lợi cho bị đơn đều có mặt tại tòa.

Như Thanh Niên đã thông tin, Ngọc Trinh kiện Nhà hát Kịch TP đã không cho nhóm kịch của chị biểu diễn các vở kịch mà nhóm đã dàn dựng tại sân khấu nhà hát như thỏa thuận trước đó vào năm 2014, dẫn tới thiệt hại về kinh tế và uy tín.

Tại phiên xử, Ngọc Trinh trình bày vì tin tưởng và muốn gần gũi học hỏi kinh nghiệm người anh Khánh Hoàng nên chị quyết định làm đối tác, chấp nhận ký hợp đồng lao động diễn viên chỉ với mức 1,5 triệu đồng/tháng, trong khi phải bỏ ra đầu tư hàng trăm triệu đồng để tạo đất diễn cho anh em diễn viên trẻ.

Ông Âu Ngọc Khánh, đại diện nhà hát, cho biết tỷ lệ ăn chia với nhóm kịch Ngọc Trinh là 20 - 80 (phía Ngọc Trinh hưởng 80%). Mọi việc đều do Giám đốc Trần Khánh Hoàng trực tiếp thỏa thuận, hợp đồng hợp tác dự kiến diễn ra trong vòng 2 năm. Luật sư Hà Hải đặt ra nhiều câu hỏi cho nguyên đơn về ngày tháng các văn bản xác nhận tiền chi trả tác quyền, bằng chứng về những cuộc trao đổi với ông Khánh Hoàng, tiền cúng tổ, tuy nhiên Ngọc Trinh và luật sư của Ngọc Trinh phản bác rằng bằng chứng thanh toán cho tác giả kịch bản được căn cứ vào ngày tháng chuyển khoản ngân hàng chứ không phải giấy xác nhận, tiền cúng tổ của mỗi vở diễn mọi người đều công khai và chuyện ông Khánh Hoàng đồng ý hợp tác với nhóm Ngọc Trinh đã được ông khẳng định tại tòa.

Không khí phiên xét xử càng nóng khi chủ tọa tra vấn về nội dung các điều khoản bổ sung khác nhau giữa một hợp đồng hợp tác đứng tên Giám đốc Trần Khánh Hoàng và một hợp đồng khác lại đứng tên Phó giám đốc Trần Quý Bình; cả hai hợp đồng này Ngọc Trinh đều chưa ký. Nguyên đơn cho biết hợp đồng ông Hoàng soạn chỉ đồng ý cho diễn vào thứ bảy, chủ nhật, thiếu ngày thứ sáu nên Ngọc Trinh không đồng ý ký. Thời gian sau đó, do ông Hoàng bị bệnh và bàn giao công việc cho ông Quý Bình. Hợp đồng ông Bình giao nhân viên soạn gửi cho Ngọc Trinh chấp thuận diễn thêm ngày thứ sáu nhưng lại bổ sung phần hỗ trợ kinh phí cho nhóm, nhưng do không được nhận đồng nào nên Ngọc Trinh lo sợ và cứ... để đó.

Chủ tọa phiên tòa gây bất ngờ khi trưng ra 3 hợp đồng mua sắm với một cơ sở may trang phục với đầy đủ hóa đơn. Ông Khánh Hoàng công nhận những hợp đồng này là thật, do ông ký và toàn bộ chi phí thanh toán phần “hóa đơn mua” này là để hợp thức hóa việc... làm lại bàn thờ, cúng tổ hằng năm và may áo gối cho Nhà hát Kịch TP chứ không đưa cho Ngọc Trinh. “Do kinh phí nhà nước không cấp cho những việc này nên chúng tôi linh động các chứng từ bằng cách thể hiện đầu tư cho các vở kịch của Ngọc Trinh nhưng thực chất dùng tiền này vào những việc nói trên. Việc này Sở VH-TT cũng đã kiểm điểm nhà hát, cho tôi xin lỗi hội đồng xét xử”, ông Khánh Hoàng nói.

Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng ông Khánh Hoàng không cần xin lỗi vì “ông không có lỗi gì với hội đồng xét xử cả” và tuyên bố tòa tạm nghỉ. Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 4.7.

Lê Công Sơn