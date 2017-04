Tờ Hollywood Reporter đưa tin Beauty and the Beast là bộ phim thứ 29 gia nhập câu lạc bộ “các tác phẩm tỉ USD” của điện ảnh thế giới. Không thể xác định thời điểm chính xác nhưng theo số liệu thu thập được, chính những suất chiếu vào tối muộn ngày thứ ba (11.4) hoặc các suất đầu ngày thứ tư (12.4) đã đưa Beauty and the Beast gia nhập hàng ngũ phim tỉ USD.



Các khu vực có nhiều đóng góp vào thành tích này có thể kể đến là quê nhà Bắc Mỹ (435,9 triệu USD), Trung Quốc (85,2 triệu USD) và Anh (75,3 triệu USD).

Disney có nhiều lý do để ăn mừng chiến thắng này. Trước khi công chiếu, nhiều nhà phân tích lo ngại làn sóng tẩy chay nhân vật đồng tính trong Beauty and the Beast sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của phim. Tuy nhiên, trái với những lo lắng đó, tác phẩm vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Theo Variety, Beauty and the Beast là tác phẩm live-action thứ hai cán mốc tỉ USD sau Alice in Wonderland. Đây cũng là bộ phim thứ 14 của hãng phim này chạm tới ngưỡng doanh thu “khủng” trong số tất cả 29 phim tính tới thời điểm hiện tại. Con số này càng củng cố thêm vị trí hàng đầu của Disney trong số các xưởng phim nổi tiếng tại Hollywood.

Trước đó, với 183 triệu USD cho tuần công chiếu đầu tiên, Beauty and the Beast cũng đã lập hàng loạt kỷ lục mới như bộ phim có doanh thu mở màn vào tháng 3 ăn khách nhất, phim được phân loại PG (cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem phim) có doanh thu tuần đầu công chiếu ấn tượng nhất.

Với kinh phí 160 triệu USD, Beauty and the Beast là tác phẩm trọng tâm của Disney trong năm nay cho dòng phim chuyển thể từ hoạt hình. Dù không có nhiều đổi mới về nội dung nhưng Beauty and the Beast được giới chuyên môn khen ngợi về chất lượng kỹ xảo hoành tráng và thông điệp về nữ quyền mà bộ phim đem lại.

Phim có sự tham gia của Emma Watson (vai Belle), Dans Steve (vai hoàng tử bị nguyền rủa) cùng nhiều diễn viên như Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Emma Thompson, Ewan McGregor.

Thiên Minh