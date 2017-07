Anh tuyên bố với The Sun: “Tôi từ bỏ Twitter rồi. Không thể đọc được nữa. Tôi lướt trên đó và chỉ toàn thấy người ta nói những lời ác ý. Chỉ một bình luận thôi là đủ làm hỏng cả một ngày của tôi”.

Dù vậy, nam ca sĩ 26 tuổi vẫn sử dụng Instagram để đăng ảnh. Twitter của anh vẫn tự động dẫn link ảnh từ Instagram sang trong mỗi bài đăng mới. Dù vậy, anh sẽ không bao giờ đăng nhập Twitter nữa.

Nam ca sĩ cho biết anh thà dành thời gian cho bạn bè và gia đình còn hơn cứ tiếp tục ngồi lướt Twitter. Anh chia sẻ: “Tôi thích những người như bố tôi, những người sẵn sàng trò chuyện thực sự với tôi”.

Đa phần những lời chỉ trích này ập đến sau màn trình diễn của Ed Sheeran tại Liên hoan âm nhạc Glastonbury ở Anh vừa qua. Nam ca sĩ được vinh dự biểu diễn trên sân khấu chính Pyramid Stage và thu hút rất đông khán giả trẻ đến ủng hộ. Cách đây nhiều năm trước, khi góp mặt tại đây, anh gần như vô danh.

Nam ca sĩ trình diễn những ca khúc gây tiếng vang như Shape of You, Lego House, The A-Team... trong hơn một giờ đồng hồ và ngay lập tức trở thành ngôi sao sáng chói của đêm nhạc khi vừa chơi nhạc vừa hát mà không biết mệt mỏi. Chính vì vậy, đã có nhiều người nghi ngờ rằng Ed Sheeran thu sẵn nhạc rồi phát trên sân khấu chứ không trình diễn nhạc sống như nhiều nghệ sĩ khác, vì anh không thể vừa hát chính vừa hát đệm, lại vừa chơi guitar vừa có tiếng trống kèn ngân lên được. Họ tỏ ra thất vọng vì đã phí tiền và thời gian đến đây chỉ để nghe nam ca sĩ hát trên nền nhạc phát sẵn.

Nhưng Ed Sheeran đã nhanh chóng đính chính, anh viết trên Twitter ngay sau đó: “Không ngờ tôi phải giải thích về chuyện này, nhưng tôi hát live thật. Tôi sử dụng loop station chứ không thu sẵn. Làm ơn Google đi”. Loop station là thiết bị cho phép một nghệ sĩ có thể chơi cùng lúc nhiều nhạc cụ và tạo ra đoạn nhạc đệm trên sân khấu.



Nhiều người hâm mộ vẫn ủng hộ và tin tưởng vào Ed Sheeran. Dù vậy, những chỉ trích nọ đã phần nào phá hỏng giấc mơ đẹp của nam ca sĩ, làm anh xuống tinh thần đến mức bỏ Twitter.

Mai Anh