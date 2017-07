Tom Hanks: Chỉ cần yêu đúng người Ngôi sao Forrest Grump kỷ niệm 29 năm hôn nhân cùng bà xã Rita Wilson vào cuối tháng 4 năm nay. Năm 1985, Tom Hanks gặp Rita Wilson trên phim trường Volunteers và đã sa lưới tình từ ấy. Vào thời điểm năm 2016, nam tài tử từng chia sẻ cùng Daily Mail: “Nếu tôi gặp vợ từ hồi trung học, tôi sẽ chẳng dám bắt chuyện với cô ấy đâu. Cô ấy quá đẹp, quá sống động, quá nổi tiếng, quá lạc quan, quá yêu đời”, và kết lại bằng một câu: “Bí quyết hôn nhân hạnh phúc là yêu đúng người”.

Về phần nữ diễn viên, cô hết lời ca ngợi chồng với E! News: “Tôi luôn nghĩ chồng tôi đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng giờ tôi có thể khẳng định anh ấy chính là một tác phẩm nghệ thuật”.

Victoria Beckham: Biết giữ lại một chút bí ẩn

Từ lâu, vợ chồng nhà Becks đã trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất nhì giới nghê sĩ. Cả hai nên duyên từ năm 1999 và vẫn bền chặt cho đến giờ, mặc cho bao sóng gió bủa vây. Trong bài viết Gửi tôi năm 18 tuổi do chính bà Becks chấp bút được đăng trên tạp chí Vogue đầu năm nay, khi nhắc đến hôn nhân, cựu thành viên Spice Girls tự rút ra cho mình những kinh nghiệm thấm thía như: “Phải giữ lại một chút bí ẩn cho bản thân. Đừng bao giờ bộc lộ ra hết. Ít nhất phải chải tóc, đánh răng, chăm chút bản thân để anh ấy vẫn bị cuốn hút khi nhìn vào bạn”.



Bà Becks còn nhấn mạnh: “Luôn giành thời gian cho nhau, nếu không thì đời sống hôn nhân sẽ chỉ xoay quanh lũ trẻ, như thế thì vô cùng tẻ nhạt”. Và cặp vợ chồng vừa kỷ niệm 18 năm hôn nhân cách đây không lâu.

Hugh Jackman: Phải nghe lời vợ

Hugh Jackman và bà xã Deborra-Lee Furness cũng không hề kém cạnh với 21 năm hôn nhân. Mới đây, khi được People hỏi về bí quyết “giữ lửa”, chàng “người sói” kể ra một loạt, nào là “ngồi thiền cùng nhau”, “phải có khiếu hài hước”, và quan trọng hơn hết là “phải nghe lời vợ”.



Ngôi sao Logan chia sẻ thêm cùng Daily Mail: “Biết cách làm vợ ngạc nhiên cũng là một lợi thế”. Có lần, anh đột ngột bắt máy bay về thăm vợ giữa thời điểm đang quay phim ở tận Canada. Anh tiết lộ: “Tôi làm như đang ở phim trường. Tôi gọi Deb và nói ‘Tối nay anh về muộn lắm’. Nhưng thật ra tôi đã đặt chỗ trước ở nhà hàng yêu thích của cả hai rồi”.

Trái với hình tượng dị nhân hoang dã, dữ dội trên phim, ngoài đời Hugh Jackman được biết là người đàn ông vô cùng lãng mạn, tinh tế.

Kevin Bacon: Phang nhau trong sáng, yêu nhau trong tối

Cũng như Tom Hanks, đã 29 năm trôi qua kể từ khi ngôi sao Mystic River kết duyên cùng nữ diễn viên Kyra Sedgwick. Dù chính thức quen nhau trên phim trường Lemon Sky năm 1988, thế nhưng cặp đôi thực chất đã từng chạm mặt nhau từ hồi thanh thiếu niên. Khi ấy, chàng 19, vừa hoàn thành vở kịch trên sân khấu, còn nàng 12, mải mê theo dõi vở diễn cùng anh trai. Anh trai nàng quay sang bảo: “Nếu em thích cậu diễn viên đó thì lại nói với cậu ta đi”. Mãi sau này, Kevin Bacon mới biết cô bé năm xưa chính là vợ của mình, như anh chia sẻ với The Huffington Post.



Theo Cosmopolitan, tài tử từng nổi tiếng với phát ngôn: “Phang nhau trong sáng, yêu nhau trong tối” (You have to keep the fights clean and the sex dirty), ngụ ý rằng vợ chồng có cãi nhau thì phải “hai mặt một lời”, thẳng thắn nhưng đụng đến chuyện chăn gối thì phải “bốc lửa” vào. Ngôi sao 59 tuổi còn hài hước thêm vào: “Đừng nên nghe lời bọn người nổi tiếng chia sẻ bí quyết hôn nhân. Bí quyết của tôi đấy”.

Mai Anh

Ảnh: Reuters