Reuters ngày 6.10 đưa tin luật sư Charles J. Harder đã đưa ra một tuyên bố rằng bài báo New York Times thông tin đến độc giả là sự phỉ báng vì dựa vào "hầu hết các nguồn phao tin và báo cáo sai”.



Trước đó, New York Times ngày 5.10 bất ngờ tiết lộ Harvey Weinstein (65 tuổi) từng vướng vào 8 vụ bị phụ nữ tố cáo ông quấy rối tình dục và tiếp xúc vật lý không lành mạnh. Tuy nhiên, thực tế là Harvey Weinstein chưa từng bị truy tố về hành vi phạm tội nào.

Theo bài báo này, những nạn nhân bao gồm một nữ diễn viên, một người mẫu và hai trợ lý, đặc biệt, có những cái tên rất tiếng tăm như nữ diễn viên Ashley Judd và Double Jeopardy.

Bài báo trích dẫn lời Ashley Judd kể rằng hồi đầu những năm 1990, cô đã có một buổi gặp với Weinstein trong phòng khách sạn Beverly Hills của ông. Tại đó, ông trùm sản xuất phim hỏi rằng liệu ông có thể massage cho cô hay cô có muốn nhìn ông ta tắm hay không. Reuters đã liên hệ nhưng đại diện của Judd chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Người phát ngôn của New York Times, Danielle Rhoades Ha, cho biết tờ báo này tin tưởng vào bài báo của mình và nói thêm rằng Weinstein đã "nhận thức được và có thể phản ứng trước các cáo buộc cụ thể trong câu chuyện của chúng tôi trước khi xuất bản".



Ngược lại, luật sư của Weinstein nói với Hollywood Reporter: "Chúng tôi đã gửi cho Times những dữ kiện và bằng chứng nhưng họ đã bỏ qua nó và vội vã xuất bản. Chúng tôi đang chuẩn bị kiện, tất cả tiền thu được sẽ quyên tặng cho các tổ chức phụ nữ".

Phản ứng quyết liệt của đại diện pháp lý công ty Weinstein khác hẳn với động thái của Harvey Weinstein trước đó. Khi ông biết mình bị tố quấy rối, ông không nhận tội nhưng đã lên tiếng xin lỗi.

Harvey Weinstein phát biểu: “Tôi hiểu cách cư xử của tôi với các đồng nghiệp trong quá khứ đã gây ra rất nhiều đau đớn, và tôi chân thành xin lỗi vì điều đó. Mặc dù tôi đang cố gắng để làm tốt hơn, tôi biết còn chặng đường dài phải đi. Đó là cam kết của tôi. Cuộc hành trình của tôi bây giờ sẽ là tìm hiểu về bản thân và chinh phục con quỷ trong mình”. Ông cũng nói rằng các vấn đề của ông bắt nguồn từ việc “những năm 1960 và 1970, tất cả các quy tắc về hành vi và nơi làm việc đều khác bây giờ. Đó là văn hóa".

Ngay khi sự việc gây ồn ào, nhà làm phim này đã xin nghỉ phép. Ông cho biết: “Tôi đã tìm đến các nhà trị liệu, xin nghỉ phép ở công ty và giải quyết vấn đề này”.

Harvey và anh trai Bob đã thành lập xưởng phim độc lập Miramax vào năm 1979. Sau đó, họ bán nó và năm 2005 đã thành lập Công ty The Weinstein. Harvey Weinstein từng là người đưa các phim ngân sách thấp như Pulp Fiction, Sex, Lies And Videotape và Clerks đến thành công. Ông cũng là người đứng sau các phim đoạt giải Oscar, trong đó có Shakespeare in Love và Chicago.

Tạ Ban