Sau 3 ngày công chiếu, tác phẩm khoa học viễn tưởng của đạo diễn Ridley Scott chỉ thu về 31,5 triệu USD từ hơn 4.000 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức dự đoán 45 triệu USD của các chuyên gia.



Trước khi khởi chiếu, bộ phim vốn được quảng bá rầm rộ và được sự hậu thuẫn chặt chẽ của giới phê bình với số điểm trên Rotten Tomatoes lên tới 89% và IMDb đang ở mức 8.9. Do đó, việc doanh thu của phim không đạt kết quả như mong đợi là điều vẫn chưa có lời giải hợp lý.

Tiêu tốn 150 triệu USD kinh phí (chưa cộng tiền quảng bá), Blade Runner 2049 là phần mới nhất của sê ri viễn tưởng cộp mác đạo diễn thiên tài Ridley Scott. Đảm nhiệm vai chính là tài tử Ryan Gosling. Anh vào vai cảnh sát K, người được giao nhiệm vụ tiếp tục truy bắt những Replicant (người máy) nổi loạn. Không như ở trong những phiên bản trước, các Replicant ngày càng đạt được trình độ cao hơn, thông minh hơn và tuổi thọ cũng kéo dài, ngày càng trở thành mối đe dọa lớn của con người.

Ngoài Ryan Gosling, phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên kỳ cựu Harrison Ford, Robin Wright và Jared Leto - người đảm nhận vai Joker trong Suicide Squad.

Tại Việt Nam, bộ phim ra rạp vào ngày 20.10 với tựa Tội phạm nhân bản.

So với Blade Runner 2049, tình hình phần còn lại của bảng xếp hạng doanh thu phim thậm chí còn thê thảm hơn khi chỉ có The Mountain Between Us chạm mốc 10 triệu USD, giành ngôi á quân trong cuộc chiến phòng vé.

Được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Martin, The Mountain Between Us là tác phẩm chứng kiến sự bắt tay của hai siêu sao màn ảnh Idris Elba và Kate Winslet. Vào vai một nhà báo (Kate Winslet) và bác sĩ phẫu thuật (Idris Elba), cả hai đã phải đương đầu với thiên nhiên tàn khốc để sinh tồn khi chiếc máy bay chở họ gặp nạn tại một vùng núi tuyết hẻo lánh.

Xếp thứ 3 là tác phẩm hài It với 9,6 triệu USD và thứ 4 là một tân binh nữa mang tên My Little Pony: The Movie. Đây chính là phiên bản điện ảnh đầu tiên về những chú ngựa đầy màu sắc Pony trong bộ phim hoạt hình từng làm say mê nhiều bạn nhỏ trên toàn thế giới.

Thiên Minh