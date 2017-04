Cuối tuần qua, tại sự kiện Star Wars Celebration 2017, trailer đầu tiên của siêu phẩm Star Wars: The Last Jedi (tựa Việt: Star Wars: Jedi cuối cùng) đã ra mắt khán giả. Đây là phần phim thứ 8 của thương hiệu điện ảnh khoa học viễn tưởng huyền thoại Star Wars. Dù thời điểm ra mắt là cuối năm nay, đoạn teaser trailer đầu tiên của phim vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ ''dậy sóng'' bằng những chi tiết đầy bí ẩn.

Đoạn teaser trailer mở đầu ấn tượng đến nghẹt thở khi nữ nhân vật chính Rey bất ngờ quỵ xuống trên sàn đá. Khung cảnh và phục trang của cô cho thấy cảnh tượng này dường như nối liền với đoạn kết của phần 7 The Force Awaken: Thần lực thức tỉnh. Khi cô vừa giáp mặt với Luke Skywalker. Sau đó, qua lời dẫn dắt của Luke, có vẻ như Rey đã có thể sử dụng thần lực để di chuyển vật thể và lĩnh hội năng lực của kiếm ánh sáng Lightsaber.

Đặc biệt trong phần phim này, ngoài những cái tên quen thuộc như Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega hay Adam Driver... vũ trụ Star Wars đón chào một “nhân tố bí ẩn” mới là nhân vật Rose do nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran thủ vai. Đạo diễn Rian Johnson đã miêu tả về nhân vật này là “yếu tố mới quan trọng nhất”, do một “diễn viên bé nhỏ nhất” đảm nhiệm. Song có lẽ để tạo bất ngờ, nhân vật nữ do Marie Tran thủ vai hoàn toàn vắng mặt trong trailer đầu tiên.

Theo những thông tin ban đầu do chính Kelly Marie Tran tiết lộ, nhân vật của cô sẽ là một kỹ sư sửa chữa tàu phục vụ cho phe kháng chiến. Cô cũng sẽ là diễn viên gốc Việt đầu tiên có vinh dự trở thành một phần của thương hiệu điện ảnh Chiến tranh giữa các vì sao.

Theo Madeinhollywood, Kelly Marie Tran gần như là diễn viên vô danh đến khi có thông tin cô đóng Star Wars. Trước đó, Kelly Marie Tran đóng vài sitcom hài của NBC, góp mặt trong CollegeHumor Originals (2006), About a Boy (2014) và Gortimer Gibbon's Life on Normal Street (2014). Cô cũng có kênh YouTube riêng với các clip nhạc cover thể hiện tài năng ca hát.

Star Wars: The Last Jedi được đạo diễn bởi Rian Johnson, dự kiến khởi chiếu cuối tháng 12.2017.

Thùy Linh

Ảnh: Lucasfilm