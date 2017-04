Với tình hình không có một “bom tấn” nào ra rạp vào cuối tuần trước, chẳng bất ngờ khi tác phẩm hoạt hình lấy đề tài gia đình Boss Baby tiếp tục giữ vị trí quán quân phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ sau khi thu về 26,3 triệu USD ở tuần thứ hai công chiếu.



Ở thị trường quốc tế, bộ phim cũng là tác phẩm “ăn nên làm ra” nhất khi kiếm được 37,5 triệu USD từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, nâng tổng doanh thu của Boss Baby lên gần 200 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, so với kinh phí 125 triệu USD mà DreamWorks đã bỏ ra thì tác phẩm cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khiến nhà sản xuất thoát lỗ sau khi trừ kinh phí quảng bá, chia lợi nhuận cho các rạp chiếu.

Xếp thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ tuần này tiếp tục là Beauty and the Beast. Tác phẩm live-action trọng tâm của nhà Disney trong năm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi liên tiếp đạt được những cột mốc đáng tự hào. Với thêm 25 triệu USD từ tuần thứ 4 ra mắt tại rạp, doanh thu quốc nội của tác phẩm đã lên tới 432,3 triệu USD. Cộng với hơn 500 triệu USD từ thị trường ngoài nước, mục tiêu trở thành tác phẩm đầu tiên cán mốc 1 tỉ USD trong năm 2017 của Beauty anh the Beast đang gần hơn bao giờ hết.

Trong top các tác phẩm doanh thu cao của phòng vé tuần này, dù xếp thứ ba nhưng màn trình diễn của Smurfs: The Lost Village được đánh giá là một thảm họa của lịch sử các phim hoạt hình được sản xuất bởi những “ông lớn” tại Hollywood.

Sau 3 phần ra mắt, mức độ thu hút của các chú xì-trum trong sê ri hoạt hình của xưởng Sony cứ thế giảm dần đều. Nếu như năm 2011, The Smurf phần 1 trở thành hiện tượng phòng vé khi thu về gần 600 triệu USD thì Smurfs 2 chỉ kiếm được hơn một nửa số tiền này. Và với phần 3 mang tên Smurfs: The Lost Village thì con số càng trở nên tệ hại hơn khi trong tuần đầu ra mắt, tác phẩm gây thất vọng tràn trề với 14 triệu USD.

Những kết quả đánh giá từ các chuyên trang phim ảnh như Rotten Tomatoes (40%), Metacritic (40%) cũng khiến Smurfs: The Lost Village đang mất dần hiệu ứng truyền miệng. Dù vậy, Rory Bruer - trưởng bộ phận phân phối của Sony Pictuers vẫn rất lạc quan nhận xét: “Chúng tôi cảm thấy kết quả này là chấp nhận được. Bộ phim được điểm A từ đánh giá của các khán giả do CinemaScore ghi nhận. Tôi nghĩ điều này sẽ mang cho chúng tôi một cơ hội nữa”.

Trái với suy nghĩ của Rory Bruer, các nhà phân tích cho rằng số điểm này tới từ bộ phận người xem là những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, là lượng khán giả trung thành của phim. Theo dự báo, ở tuần tiếp theo, doanh thu của Smurfs 3 sẽ còn giảm thê thảm hơn nữa.

Smurfs: The Lost Village là tác phẩm tiếp theo nằm trong sê ri hoạt hình về những nhân vật xì-trum rất được các em nhỏ yêu thích. Ở phần này, khán giả sẽ được gặp lại những nhân vật quen thuộc như Tí cô nương, Tí vụng về, Tí đô và Tí cận và theo chân họ khám phá rừng sâu.

Phim có sự tham gia lồng tiếng của nữ ca sĩ Demi Lovato, Mandy Patinkin, Joe Manganiello, Rainn Wilson dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kelly Asbury.

Vào tuần tới, Boss Baby chắc chắn sẽ không giữ được ngôi vương của mình ở tuần thứ 3 liên tiếp bởi sự xuất hiện của The Fate of the Furious, phần phim thứ 8 của sê ri đua xe tốc độ Fast & Furious.

The Fate of the Furious sẽ được công chiếu vào ngày 14.4 và hứa hẹn sẽ tạo nên một "cơn sốt" phòng vé lớn nhất từ đầu năm tới nay.

Thiên Minh