Theo đó, Hội đồng đánh giá âm nhạc đài KBS cho rằng ca khúc Fxxk It của Big Bang không phù hợp để phát sóng do phần lời “không thích hợp”. Cụ thể, cụm từ “yangachi” trong bài hát có nghĩa rất tiêu cực (dịch ra là “tên du côn” hay “kẻ hèn hạ”), không phù hợp truyền tải đến khán giả.

Đáp trả lệnh "cấm cửa" của đài KBS, công ty quản lý nhóm Big Bang - YG Entertainment lạnh lùng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không xem xét lại ca khúc”, ngầm khẳng định sẽ không đổi lời bài hát để phù hợp lên sóng. Đây không phải lần đầu tiên ca khúc của Big Bang nhận "lệnh cấm” từ KBS. Gần đây nhất, We like 2 party và Zutter cũng vướng phải lý do như Fxxk It, nên không thể xuất hiện trên đài.

Fxxk It là ca khúc chủ đề nằm trong album MADE của 5 chàng trai: G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Hiện Fxxk It và hai ca khúc trong album là Last dance và Girlfriend đang “làm mưa làm gió” trên khắp các bảng xếp hạng trong và ngoài nước.

Được biết, MADE là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của Big Bang trước khi các thành viên lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự. Người đầu tiên nhập ngũ là rapper T.O.P vào đầu tháng 2.2017.

Có thể nói, tại xứ kim chi, KBS là kênh khó khăn trong việc kiểm duyệt các bài hát để phát sóng. Riêng năm nay, không ít ca khúc bị liệt vào danh sách "đen", trong đó có nhiều bản hit như Boombayah (Black Pink), Lotto (EXO), Fly (Jessica), Full house (MOBB), Body (Song Mino - Winner), Holup (Bobby iKON), Do it (HyunA)…vì những lý do về tựa đề, ca từ nhạy cảm hay việc nêu tên các nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể nói, tại xứ kim chi, KBS là kênh khó khăn trong việc kiểm duyệt các bài hát để phát sóng. Riêng năm nay, không ít ca khúc bị liệt vào danh sách "đen", trong đó có nhiều bản hit như Boombayah (Black Pink), Lotto (EXO), Fly (Jessica), Full house (MOBB), Body (Song Mino - Winner), Holup (Bobby iKON), Do it (HyunA)…vì những lý do về tựa đề, ca từ nhạy cảm hay việc nêu tên các nhãn hiệu nổi tiếng.

Dù bị “cấm cửa” trên KBS cũng như không được biểu diễn trong chương trình âm nhạc Music Bank của nhà đài, Big Bang vẫn có thể quảng bá ca khúc mới trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần khác như SBS Inkigayo, Mnet M!Countdown, MBC Music core...

Thanh Đào

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP