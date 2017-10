Mở đầu các tiết mục văn nghệ là người đẹp đại diện cho Cộng hòa Fiji với ca khúc "tủ" của mình. Hoa hậu này cho biết từng dự thi chương trình X-Factor Australia. Cô cũng được mẹ dạy hát từ khi 14 tuổi, người đẹp cũng biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violin và sáo.

Tiếp theo là tân Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2017, người đẹp lên hát lại ca khúc từng thể hiện thành công trước đó tại quê nhà. Nhiều khách mời khá bất ngờ trước giọng hát chuyên nghiệp của cô. Hoa hậu người Lào thể hiện lại bản hit Some one like you đình đám của Adele. Do áp lực tâm lý nên cô hát khá run, đôi chỗ quên lời, tuy nhiên mọi người dành nhiều sự khen ngợi cho tinh thần nhiệt tình và chất giọng khỏe của cô. Các thí sinh thể hiện văn nghệ trong đêm dạ tiệc đều được đại diện ban tổ chức tặng quà lưu niệm đậm chất Việt Nam.

Nhiều thí sinh lần lượt khoe giọng hát mượt mà cũng như khả năng vũ đạo góp vui như: Malaysia, Nepal, Thụy Điển, Philippines... Cuối cùng, các đại diện Nam Mỹ như Peru, Ecuador, Puerto Rico... cầm mic hát siêu hit Despacito cho các người đẹp còn lại ùa lên sân khấu hoặc đứng bên dưới nhún nhảy theo. Họ đã có một đêm vui vẻ trước khi bắt đầu chuỗi hoạt động dài suốt hai tuần lễ tại Việt Nam.

Hồng Nhi

Ảnh: Hồng Nhi