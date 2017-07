Có lẽ Calvin Harris là người “phản pháo” Taylor Swift mạnh mẽ nhất sau khi chia tay. Từ mùa hè năm 2016, anh liên tục kể tội công chúa nhạc đồng quê trên Twitter, sau đó còn tung MV My Way với nhiều ngụ ý “đá xéo” bạn gái cũ.

Nhưng Taylor Swift cũng chẳng vừa, liền “ăn miếng trả miếng” bằng ca khúc Better Man cùng lời bài hát bóng gió sâu xa. Đã thế, nữ ca sĩ còn lộ ảnh ôm hôn tình mới Tom Hiddleston như thể “chọc tức” chàng DJ điển trai.

Bẵng đi một năm trời, giờ nhớ lại chuyện xưa, chàng DJ 33 tuổi thừa nhận mình đã phẫn nộ với Taylor Swift vì cảm thấy bị cô nàng coi thường. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ, anh thổ lộ: “Tôi chỉ tự vệ vì cảm thấy tài năng của mình bị coi thường. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng và tôi phải phản pháo lại”.

Anh cho biết: “Chuyện hậu chia tay của chúng tôi đã bị phóng đại hơn so với bình thường. Khi chúng tôi còn bên nhau, cả hai đều cố gắng không trở thành trò hề trên báo chí. Cô ấy đồng cảm với tôi. Tôi không giỏi làm người nổi tiếng. Nhưng sau khi chia tay, mọi chuyện vỡ lở. Giờ tôi nhận ra những dòng đăng trên Twitter được viết trong lúc mất kiểm soát”.

Trước đó, chàng DJ điển trai đã “gây bão” dư luận khi đăng một chuỗi dài bức xúc trên Twitter, bao gồm những lời trách móc tình cũ như: “Tôi biết cô đang rảnh rỗi và cần tìm người mới để chèn ép như đã làm với Katy cùng nhiều người khác, nhưng xin lỗi, tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, và “Cô hãy cứ hạnh phúc bên cạnh người mới thay vì tiếp tục đá đểu tình cũ để giải khuây”.

Được biết, cặp đôi xung đột với nhau xung quanh việc sáng tác và công bố ca khúc This Is What You Came For. Dù cuộc chia tay không mấy vui vẻ, nhưng một nguồn tin thân cận với cả hai đã khẳng định: “Chẳng có xung đột nào cả, chỉ là họ không thể làm việc với nhau”.

Gần đây, chàng DJ người Scotland vừa hợp tác với Katy Perry để tung ca khúc Feels. Người hâm mộ còn gọi vui đây là màn hợp tác giữa hai kẻ thù hàng đầu của Taylor Swift. Dù vậy, Katy Perry cũng đã gửi lời xin lỗi công khai đến công chúa nhạc đồng quê cách đây không lâu. Còn về phần Taylor Swift, cô nàng vẫn cứ hạnh phúc bên cạnh người mới Joe Alwyn.

