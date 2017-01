Trong thời điểm chủ đề môi trường ở VN rất được quan tâm, nếu có thời gian, các bạn nên xem bộ phim An inconvenient truth (Sự thật phũ phàng), dù đã ra đời cách đây 10 năm. Năm 2006, phim này từng đoạt hai giải Oscar cho Phim tài liệu xuất sắc nhất và Ca khúc hay nhất (I need to wake up) cho nữ ca - nhạc sĩ Melissa Etheridge.

Con người đang tàn phá chính ngôi nhà của họ Sự thật phũ phàng là bộ phim tài liệu vô cùng giản dị, khoảng hai phần ba thời lượng phim là cuộc diễn thuyết của cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore trước các bạn sinh viên trẻ về môi trường và sự nóng lên toàn cầu ảnh hưởng như thế nào đến trái đất. Một lượng thông tin đồ sộ được diễn đạt một cách giản dị, những bảng biểu, các thông số khoa học được trình bày dễ hiểu. Al Gore diễn giải đầy cảm hứng về một vấn đề nóng bỏng, một sự thật không mấy dễ chịu về trái đất, về môi trường sống và sự tàn phá khủng khiếp của con người lên ngôi nhà của chính họ. Đỉnh núi Kilimanjaro kiêu hãnh trong tiểu thuyết của Hemingway hơn bốn mươi năm trước còn phủ đầy tuyết trắng, giờ chỉ là một núi đá trọc. Một trong những hồ nước lớn nhất thế giới ở châu Phi giờ trơ cạn đáy. Những tảng băng ở Bắc và Nam cực càng ngày càng tan rã nhanh chóng khiến những chú gấu trắng mất đất sống và chết đuối vì không tìm được tảng băng nào đủ lớn để trú ngụ. Các thảm họa môi trường như bão tố, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán... ngày một nghiêm trọng và diễn ra khắp toàn cầu, không từ bất cứ nơi chốn nào, mà với nước Mỹ, cơn bão kinh hoàng Katrina từng nhấn chìm New Orleans năm 2005 là một trong những thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử...