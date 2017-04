Xuất hiện tại sự kiện thời trang đình đám, người đẹp miền Tây và “hoa hậu quốc dân” thu hút người đối diện nhờ vẻ rực rỡ của mỗi người dù diện trang phục cùng tông đỏ. Phạm Hương gợi cảm trong trang phục đầm xẻ cao khoét ngực táo bạo, tóc búi cao đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Cao Thái Hà lại quyến rũ và nữ tính trong thiết kế đầm chất liệu xuyên thấu có đính đá lấp lánh của nhà thiết kế Đỗ Long.

Cùng trưởng thành từ các cuộc thi nhan sắc nhưng có vẻ như Phạm Hương may mắn hơn Cao Thái Hà khi luôn được hỗ trợ hết mình về mặt váy áo. Cứ mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân gốc Hải Phòng lại có dịp khiến người ta trầm trồ bởi những bộ cánh chỉn chu của mình. Trong khi diễn viên phim Đồng tiền quỷ ám chia sẻ trang phục từng là mối lo ngại của cô thuở mới vào nghề.

Gần đây tại sự kiện trao giải Cánh diều 2017, top 5 Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2011 gặp sự cố trang phục suýt "lộ hàng" và không thể lên sân khấu trao giải. Sau sự kiện đó nữ diễn viên sinh năm 1990 ái ngại phải gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức chương trình.

Chia sẻ về quãng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp, Cao Thái Hà xúc động: “Hà nhớ như in cách đây 3 năm, khi chưa may mắn được biết đến nhiều như bây giờ. Mỗi lần tham gia các sự kiện giải trí đều lo sốt vó vì không biết quần áo ở đâu để mặc. Từng có lần, Hà tự đi mua và bước vào thảm đỏ thấy tủi thân vì có phần đơn điệu. Lúc đó cảm giác muốn khóc và tự nhủ sẽ không đến sự kiện nào mà chỉ tập trung phim ảnh. Dần dần, khi công chúng biết đến nhiều hơn và hình ảnh gầy dựng đẹp mắt, Hà tự tin tìm đến các nhà thiết kế nổi tiếng để hợp tác chung. Hiện tại, Hà may mắn được anh Đỗ Long, Đức Vincie, Ivan Trần... hỗ trợ trang phục nên tự tin hơn”.

Dưới đây là những hình ảnh tại đêm thứ ba Vietnam International Fashion Week.





Hồng Nhi

Ảnh: Thành Nguyễn