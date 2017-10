Trong đoạn clip 'nhá hàng' cho tập mới của chương trình Keeping up with the Kardashians phát sóng ngày 8.10 sắp tới, 'nữ hoàng thị phi' Kim Kardashian không ngừng run rẩy và ứa nước mắt khi hồi tưởng lại vụ trộm ở Paris.