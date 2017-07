Theo tin tức từ truyền thông Mỹ, John Bernecker rơi xuống từ một ban công cách mặt đất 8m trong khi tập luyện cảnh chiến đấu với nam diễn viên Austin Amelio (thủ vai nhân vật Dwight trong loạt phim trên).

Cú ngã được cho nằm ngoài kiểm soát. "Theo kịch bản, John Bernecker ngã xuống từ góc ban công ở vị trí có đặt đệm an toàn. Nhưng không hiểu vì lý do gì anh ấy không thể rơi từ chỗ đã định, hai tay cố níu lan can trước khi rơi xuống nhưng không thành. Khi rơi, đầu và cổ cascadeur đập xuống sàn bê tông, chỉ cách đệm an toàn vài cm", trợ lý đạo diễn Matthew Goodwin kể lại.

Khi gặp nạn, cascadeur 33 tuổi được đưa tới bệnh viện ở Atlanta hôm 13.7 (giờ Mỹ) nhưng không qua khỏi vì sưng não. Túc trực bên anh là bạn bè, gia đình và bạn gái Jennifer Cocker. Hiện việc sản xuất mùa thứ 8 đã phải tạm ngừng vì tai nạn này, cũng như khu vực quay đang được nhà chức trách điều tra.

Kellan Lutz, nam diễn viên của sê ri Twilight chia sẻ John Bernecker là một trong những cascadeur giỏi nhất của Hollywood hiện nay. "Rất rành nghề, anh ấy chỉ cho chúng tôi biết góc máy để đánh đấm cho thật chuẩn. Mọi người không biết đến diễn viên đóng thế cho đến khi có những tin tức chấn động. Công việc này có rất nhiều rủi ro", một đồng nghiệp nhận xét.

Bạn gái anh là Jennifer Cocker đã viết trên Facebook: "Các thiết bị cần phải an toàn hơn. Tuyệt đối không đặt một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp với một diễn viên thiếu kinh nghiệm, người không biết đối tác đang làm gì".

Đại diện nhà đài AMC cho biết trên Daily Mail: "Chúng tôi rất buồn khi được thông báo John Bernecker, diễn viên đóng thế tài năng cho The Walking Dead và nhiều chương trình truyền hình, phim điện ảnh khác, đã mất bởi một tai nạn thảm khốc khi tham gia bộ phim. Chúng tôi đã tạm thời đóng cửa việc sản xuất để tưởng nhớ những đóng góp của John Bernecker".

The Walking Dead là một sê ri phim truyền hình Mỹ thuộc thể loại kinh dị, dựa trên bộ truyện tranh đang phát hành cùng tên của Robert Kirkman, Tony Moore và Charlie Adlard. Loạt phim xoay quanh nhân vật do ngôi sao Andrew Lincoln thủ diễn, phó cảnh sát trưởng Rick Grimes, người đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê và nhận ra rằng thế giới đã bước vào thời kỳ hậu tận thế với sự xuất hiện tràn lan của thây ma ăn thịt. Anh lên đường tìm kiếm gia đình mình và gặp được nhiều người vẫn còn sống sót trên đường đi.

Thùy Linh