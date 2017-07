Cụm rạp CGV Vincom Royal City tại địa chỉ tầng B2, Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Royal City (72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) và cụm rạp CGV Vincom Times City tại tầng B1, Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Đây là 2 cụm rạp có tiêu chuẩn quốc tế.

tin liên quan 'Em chưa 18' trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam Vượt qua ‘ông vua phòng vé’ Kong: Skull Island, bộ phim về tình yêu tuổi học đường của đạo diễn Lê Thanh Sơn chính thức nhận danh hiệu tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Trong ngày khai trương, bắt đầu từ 19 giờ, khán giả có thể thưởng thức suất chiếu đặc biệt - bộ phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong phim, Ngô Kiến Huy vào vai Thư Thơ Thẩn - một cậu học trò mới lớn nghịch ngợm, tính tình trẻ con nhưng cũng rất tình cảm và mơ mộng. Một ngày đẹp trời, Thư trúng tiếng sét ái tình với cô bạn mới chuyển đến là Việt An (Miu Lê đóng). Nhân vật Việt An do Miu Lê hóa thân lại có phần chín chắn, sâu sắc với vẻ dịu dàng và băng giá của một “hoa khôi”.

Ngoài ra, 2 cụm rạp cũng trình chiếu các bộ phim: Ngộ không kỳ truyện, Kẻ trộm mặt trăng 3, Người nhện: Trở về nhà, Siêu tốc độ, Những kẻ khát tình, Ác phụ.

An An