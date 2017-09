Khi được hỏi về vấn đề “nhạc sang” đang gây chú ý của dư luận những ngày qua, Only C khéo léo cho biết mình không theo đuổi dòng nhạc này nên không thể đưa ra nhận xét tùy tiện. Tuy nhiên, anh bày tỏ quan điểm: “Với tôi thì chỉ có hai loại nhạc, một là nghe được và còn lại nghe không vô”.

Loại nhạc được nam nhạc sĩ “nghe được” mang hơi hướng của âm nhạc phương Tây như Anh, Mỹ. Only C cho biết vẫn nghe các loại nhạc quốc tế để lấy cảm hứng và học hỏi cho ra đời các sản phẩm đạt chuẩn đẳng cấp thế giới. Nhưng những sáng tác đó khi được anh tung lên các trang nhạc trực tuyến lại... không ai nghe.

“Có những bài hát của Only C đã đạt đẳng cấp thế giới, có những dự án mình không để tên trực tiếp, mình dành các bài nhạc đó hợp tác với các hãng thu âm có tiếng ở nước ngoài. Mình không để tên hay nói gì, chỉ âm thầm làm thôi. Để thấy rằng mình chỉ đơn giản là làm điều mình thích chứ không phải sáng tác nhằm mục đích nào cả”, Only C cho biết.

Anh lý giải nguyên nhân là các gu âm nhạc của số đông khán giả Việt vẫn chưa cảm thụ được sáng tác của mình. Mặt khác, khi được hỏi về gu âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, thì anh nói nhạc của đàn em khó có thể đem ra so sánh với nhạc của mình. “Vì Sơn Tùng M-TP không nổi tiếng nhờ âm nhạc của cậu ấy mà nổi tiếng nhờ chính cái tên của mình. Sơn Tùng M-TP làm gì cũng có thể nổi tiếng cả, thậm chí một cái quần hay đôi giày đơn giản cậu ấy mang cũng được mọi người quan tâm”, Only C nhận xét về âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

Và có lẽ chính những nhận xét này của Only C hứng chịu nhiều chỉ trích của fan Sơn Tùng M-TP nhất. Nhiều người lên tiếng chê bai các sản phẩm âm nhạc của Only C cũng là “vay mượn ý tưởng” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thì không có tư cách để nhận xét như thế về thần tượng của họ. Thậm chí sáng tác Yêu là tha thu của Only C cũng được một người hâm mộ cho là “đá xoáy” giọng ca gốc Thái Bình. Vì trước đó ca sĩ trẻ này từng phát âm từ tattoo (xăm hình nghệ thuật) là “tha thu”.

“Sơn Tùng M-TP không nổi tiếng nhờ âm nhạc thì lấy đâu ra các ca từ đình đám của Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua nổi tiếng cả nước? Nên nhớ thằng nhóc mà anh nói không nổi tiếng nhờ âm nhạc từng sáng tác nhạc chỉ với một cái máy tính cũ giá có 200 ngàn đồng”, một người hâm mộ của giọng ca Không phải vừa đâu bức xúc.

Hiện Sơn Tùng M-TP vẫn chưa có phản ứng gì về các phát ngôn của Only C.

Hồng Nhi

Ảnh: FBNV