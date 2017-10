MAMA (Mnet Asian Music Awards) là lễ trao giải âm nhạc quy mô lớn ở khu vực châu Á. Những năm trước, sự kiện từng quy tụ loạt sao Âu Mỹ đến trao giải và biểu diễn như Paris Hilton, Black Eyed Peas và mới đây nhất là Wiz Khalifa hồi năm ngoái.



Năm nay, MAMA có thể sẽ tiếp tục đột phá với sự xuất hiện của Charlie Puth. Trong bảng danh sách các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại MAMA 2017 vừa bị rò rỉ, chủ nhân hit See you again có thể sẽ có tiết mục bùng nổ trên sân khấu Yokohama Arena (Nhật Bản) vào ngày 29.11. Anh sẽ đem đến cho khán giả bản song ca Attention cùng Jungkook nhóm BTS và ca khúc We don’t talk anymore. Được biết, Jungkook là một trong những fan của Charlie Puth khi thường xuyên cover các ca khúc của giọng ca nước Mỹ.

Hiện nay, các bảng danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại MAMA 2017 liên tục được cập nhật dù phía ban tổ chức vẫn chưa chính thức lên tiếng.

Cách đây vài giờ, thông tin chưa được chứng thực về những ngôi sao sẽ đến góp giọng ở cả bốn địa điểm (Nhà hát Hòa Bình - Việt Nam, Yokohama Arena - Nhật Bản, W Hong Kong và AsiaWorld-Expo, Arena - Hồng Kông) cũng gây xôn xao. Theo đó, Việt Nam sẽ là điểm đến của các nghệ sĩ như Weki Weki, VICTION, EXID, Mamamoo, Pristin, HyunA, Golden Child, Hot Shot, KNK, ONF, JBJ. Một số nguồn tin cho biết thêm là đêm trao giải ở Việt Nam vào ngày 25.11 còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ chủ nhà.

Thanh Đào