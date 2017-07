Charlize Theron là một trong những nữ diễn viên quyến rũ và gặt hái nhiều thành công nhất Hollywood. Cô nổi đình đám với Mad Max: Fury Road, Snow White and the Huntsman hay gần nhất là The Fate of the Furious. Nhiều fan còn ưu ái gọi cô là “nữ hoàng” vì trong bất kỳ vai diễn nào mà Charlize Theron thể hiện từ hoàng hậu độc ác cho đến chiến binh sa mạc oai hùng, người đẹp đều toát lên một thần thái rất quyền uy và bí ẩn.

Vào mùa hè năm nay, “bông hồng gai Nam Phi” sẽ trở lại trong Atomic Blonde - tác phẩm hành động kịch tính được nhiều nhà phê bình gọi là “John Wick phiên bản nữ”. Trailer thứ ba và cuối cùng của Atomic Blonde cũng vừa được trình làng, tiết lộ cho người xem những pha đánh đấm dữ dội và không khoan nhượng của Charlize Theron.

Trong Atomic Blonde, người đẹp Nam Phi vào vai Lorraine Broughton, đặc vụ đáng gờm nhất của Cục tình báo MI6. Cô phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm một bản danh sách mật đang lưu lạc trong một thành phố vì những cuộc đảo chính mà trở nên vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Khác với hình mẫu chàng điệp viên hào hoa, lịch thiệp James Bond, đặc vụ Broughton là một con át chủ bài vô cùng bí ẩn của MI6. Cô vừa đóng vai trò là điệp viên trong các phi vụ ngầm, vừa là “đao phủ” trừng trị những kẻ phản bội.

Atomic Blonde do David Leitch (John Wick, Deadpool 2) làm đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết The Coldest City của Antony Johnson và Sam Hart. Phim có kinh phí 30 triệu USD đồng thời cũng có sự góp mặt của Sofia Boutella, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan và Toby Jones.

Atomic Blonde ra rạp ngày 28.7 tới.

Thùy Linh

Ảnh: Focus Features