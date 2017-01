Năm 2016, Chi Pu gặt hái được nhiều thành công ở cả trong nước lẫn quốc tế với vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Nhưng cũng vì vậy mà âm nhạc dường như đã bị cô bỏ quên. Nhiều fan đã bày tỏ hi vọng có thể thấy Chi Pu quay trở lại với âm nhạc vào một ngày không xa. Để chiều lòng fan, Chi Pu đã quyết định thu âm và quay MV phiên bản acoustic ca khúc Trở về đi - một nhạc phẩm trong phim Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai do chính cô sản xuất. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng với phiên bản gốc được Vân Anh (The Voice) thể hiện trong tập cuối của phim.

Ngay sau đó, Chi Pu bắt tay chuẩn bị cho MV Đón xuân tuyệt vời hợp tác cùng Hoàng Thùy Linh. Ca khúc từng được hai người đẹp Hà thành trình bày trong chương trình Gala nhạc Việt. Sau khi kết hợp ăn ý, Chi Pu và Hoàng Thùy Linh quyết định thực hiện bản MV và phát hành vào ngày 20.1 mừng Tết Nguyên đán sắp đến.

Thùy Linh