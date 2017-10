Chi Pu được biết đến nhiều ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô là nữ diễn viên Việt Nam có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội Facebook. Chi Pu biết chơi đàn piano và từng tham dự nhiều cuộc thi âm nhạc lúc nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử Hà Nội.

Chi Pu chia sẻ ban đầu có liên hệ với một cô khá nổi tiếng để dạy hát cho mình nhưng cô giáo dạy được 2 ngày thì từ chối. "Tôi còn tự hỏi mình kém đến mức để bị đuổi học? Lúc đó Chi Pu suy nghĩ rất nhiều con đường này có hợp với mình không. Nhưng có lẽ là người thích chinh phục, nên những thất bại không làm tôi bỏ cuộc được”, Chi Pu nói.

Sau đó Chi Pu đến gặp thầy Hoàng Anh Tú, giảng viên Trường cao đẳng Nghệ thuật TP.HCM để tiếp tục việc học hát. Với xuất phát điểm không mấy thuận lợi, trong 3 năm qua, Chi Pu đã cùng thầy từng bước cải thiện khả năng của mình.

Lý do của việc lấn sân sang ca hát với xuất phát điểm không mấy thuận lợi, Chi Pu tâm sự: “Chi nghĩ mình không nên mãi cứ an toàn thế này, không muốn mọi người lãng quên mình”. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập vất vả, nhiều lần thất bại, có lúc Chi Pu nghĩ: “Thôi thì cứ an phận làm diễn viên, đừng nghĩ đến chuyện đi hát hò làm gì nữa. Nhưng khi được thầy nhận xét là có nhạc cảm tốt, tiến bộ nhanh…, những lời động viên ấy khiến mình có thêm tự tin để đi tiếp con đường này".

Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát, Chi Pu sẽ chính thức trình làng Vpop 2 sản phẩm trong tháng 10 này. Thông tin về sản phẩm âm nhạc của Chi Pu sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Thùy Linh

Ảnh: Hải Nguyễn