Ngày 19.9, tại sân đua bò gần núi Tà Pạ (TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra ngày hội đua bò Bảy Núi, do Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, Đài truyền hình An Giang phối hợp UBND H.Tri Tôn tổ chức.