Phim tài liệu có tên Walk with me (Bước chân an lạc) do hai đạo diễn Anh Marc J.Francis và Max Pugh thực hiện, xoay quanh những lời giảng của thiền sư Thích Nhất Hạnh (ảnh) và đời sống tu hành của thiền sư cùng tăng đoàn ở Làng Mai (Pháp).

Bản chiếu tại VN sẽ do BHD phát hành, chính thức ra mắt ngày 3.11 tại các cụm rạp BHD.

Walk with me ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 15.3 tại LHP quốc tế South by Southwest 2017 ở Austin, Texas (Mỹ), sau đó được chiếu ở nhiều nước châu Âu và châu Á. Bộ phim được đánh giá diễn tả chân thực đời sống tu hành ở Làng Mai cùng những chia sẻ trí tuệ từ các ghi chép của thiền sư từ thời trẻ. Nhịp điệu, góc quay, âm thanh của bộ phim đều thấm đẫm thiền vị, với những hình ảnh tĩnh lặng của các tu sĩ cùng âm thanh tự nhiên xung quanh. Phim đưa ra thông điệp rằng mỗi người phải tự đưa ra quyết định cho chính mình, cũng như tin rằng mỗi người đều có đủ phương tiện trong tầm tay để giải quyết các vấn đề của mình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những người tiên phong trong việc truyền bá đạo Phật sang phương Tây; là nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội... với trên 100 đầu sách đã được xuất bản. Hiện thiền sư an dưỡng tại Làng Mai Thái Lan. P.C.Tùng