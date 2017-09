Tờ NY Dailynews hôm 18.9 đưa tin chân dài Elsie Hewitt vừa nộp đơn kiện nam diễn viên I Know What You Did Last Summer, đòi 1 triệu USD vì những tổn thất về tinh thần và thể xác xảy ra trong vụ xô xát hôm 4.7. Người mẫu 21 tuổi chia sẻ ảnh những vết bầm trên tay và chân, cho rằng cô bị tình cũ ném xuống cầu thang và đuổi ra khỏi nhà trong đêm đó.

Hewitt cũng cáo buộc Phillippe lạm dụng cocaine, thuốc lắc và say xỉn khi xảy ra vụ việc. Theo nguồn tin của NY Dailynews, Hewitt là người bắt đầu tấn công trước sau khi bị Phillippe đòi chia tay. Tuy nhiên với thể trạng liễu yếu đào tơ, cô bị chồng cũ Reese Witherspoon đuổi ra ngoài và thua thiệt trong vụ xô xát.

Tuy nhiên nguồn tin chia sẻ với DailyMail kể rằng những thương tích mà Elsie Hewitt đưa ra là do cô bất cẩn bị té, đồng thời cáo buộc về bạo lực gia đình trên là nhằm "trả thù và mong được nổi tiếng".

“Phillippe không phải đối mặt với bất kỳ khoản án phí liên quan đến vụ việc và cũng không có một lệnh cách ly nào được đưa ra”, nguồn tin cho hay.

Phillippe và Hewitt hẹn hò hồi tháng 4 và kéo dài đến tháng 7 năm nay. Ngôi sao của Cruel Intentions từng kết hôn với Reese Witherspoon từ năm 1999 đến năm 2007. Họ có hai con, con gái Ava và con trai Deacon. Anh cũng có một cô con gái Kailani với bạn gái cũ Alexis Knapp.

Thùy Linh