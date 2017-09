New Line và Warner Bros. vừa công bố It (Chú hề ma quái) phần 2 sẽ được phát hành vào ngày 6.9.2019. Trang IGN cũng đã xác nhận phần tiếp theo của bộ phim kinh dị đang nắm giữ nhiều kỷ lục phòng vé, do Andres Muschietti đạo diễn, sẽ được chiếu tại cả rạp thường và rạp IMAX.



Tôn trọng cấu trúc cuốn tiểu thuyết gốc của Stephen King, Chú hề ma quái phần tiếp theo sẽ chọn mốc thời gian là 27 năm sau khi các sự kiện đáng sợ diễn ra ở phần đầu. Tình tiết vẫn sẽ tập trung vào các nhân vật trung tâm là nhóm Losers' Club. It 2 vừa bao gồm các thành viên Losers' Club khi đã trưởng thành, vừa có nhiều phân đoạn hồi tưởng thời thơ ấu nên khán giả vẫn sẽ gặp lại các diễn viên nhí quen mặt ở It.

Diễn viên người Thụy Điển Bill Skarsgard (thủ vai chú hề nhảy múa Pennywise) tỏ ra phấn khích trước kế hoạch sản xuất It 2. Anh hy vọng với It 2, sẽ được cùng khán giả tiếp tục khám phá những khía cạnh "trừu tượng và siêu hình" hơn từng được miêu tả trong cuốn sách của Stephen King.

Đội ngũ sáng tạo Chú hề ma quái 2 sẽ có sự tham gia của những người đóng vai trò chính yếu ở phần 1 như đạo diễn Andy Muschietti và biên kịch Gary Dauberman (đang viết kịch bản It 2). Các nhà sản xuất Barbara Muschietti, Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith và David Katzenberg cũng dự kiến sẽ trở lại hoàn thành tác phẩm kinh dị.

Kể từ khi ra mắt hồi đầu tháng này, It chuyển thể từ cuốn sách của Stephen King đã phá vỡ nhiều kỷ lục. It cũng vừa đánh bật The Exorcist (1973), trở thành bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại (doanh thu chưa điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát). Thực tế, The Exorcist đã kiếm được 233 triệu USD ở Bắc Mỹ và 441,3 triệu USD trên toàn thế giới. Cho đến nay, It thu về 266,1 triệu USD tại thị trường trong nước và 478,1 triệu USD toàn cầu.

Tạ Ban