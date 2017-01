Chủ nhân ca khúc huyền thoại ‘Lambada’ bị thiêu cháy trong ô tô

Theo thông tin từ tờ Billboard, thi thể của Loalwa Braz được cảnh sát địa phương phát hiện trong tình trạng gần như cháy trụi trong một chiếc ô tô đậu gần nhà riêng tại khu đô thị Saquarema, thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 20.1. Bà qua đời ở tuổi 64.



Hiện cảnh sát đang bắt giữ 3 người đàn ông và nghi ngờ bà là nạn nhân của một âm mưu giết người cướp của. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết xung quanh cái chết của ngôi sao ca nhạc vẫn chưa được cung cấp. Đại diện phía cảnh sát cho biết họ vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Loalwa Braz sinh ngày 3.6.1953 tại Rio de Janeiro, Brazil trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Bà là giọng ca chính của ban nhạc Kaoma, chủ nhân của ca khúc Lambada “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc thế giới vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.

Đĩa đơn ca khúc này bán được hơn 5 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1989. Lambada dẫn đầu trên 11 bảng xếp hạng khác nhau và từng xếp thứ 46 trên Billboard Hot 100. Sau đó, nhóm Kaoma còn dịch lời bài hát này sang hai ngôn ngữ khác là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Trải qua nhiều năm, ca khúc Lambada với giai điệu bắt tai vẫn còn giữ nguyên sức sống khi được các nghệ sĩ nổi tiếng thời nay lấy cảm hứng cho các nhạc phẩm của họ. Năm 2010, Jennifer Lopez từng sử dụng một phần giai điệu của ca khúc này cho bài hát On the floor. Spice Girls cũng từng chịu ảnh hưởng bởi giai điệu của Lambada và đưa nó vào trong đĩa đơn Spice Up Your Life năm 1998.

Thiên Minh