Mới đây, trang xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard của Mỹ đã đưa ra một danh sách 10 nhóm nhạc nữ Kpop xuất sắc nhất thập kỷ do các nhà chuyên môn của họ lựa chọn ra. Thứ hạng này dựa trên tầm ảnh hưởng của mỗi nhóm đối với ngành công nghiệp giải trí trong 10 năm trở lại đây.



Và vị trí thứ nhất không nằm ngoài dự đoán thuộc về SNSD. Theo Billboard, SNSD chính là bà hoàng Kpop thật sự. Trang này nhận xét về những nữ thần tượng nhà SM: “Sống đúng với tên gọi của mình, Taeyeon, Tiffany, Sooyoung, Seohyun, YoonA, Yuri, Hyoyeon, Sunny và cựu thành viên Jessica Jung đã định hình nên thế hệ nhóm nhạc nữ Kpop khi bản hit Gee ra đời hồi năm 2009. Từ đó, các cô gái đã trung thành với thể loại nhạc riêng của mình cùng loạt ca khúc bắt tai và độc đáo như Hoot, Oh, Party… Nhóm cũng góp phần chuyển hướng phong cách của Kpop qua Tell me your wish (Genie) và I got a boy - bài hát đỉnh cao của sự trộn lẫn nhiều thể loại nhạc. Gần đây nhất, họ còn thử thêm vài giai điệu giật gân hơn như EDM trong Catch me if you can và kiểu mạnh bạo trong You think. SNSD hiện vẫn duy trì phong độ luôn làm mới bản thân và giúp họ trở thành những nữ hoàng Kpop”.

Sắp tới, những chủ nhân hit Gee sẽ đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động của mình bằng một album đặc biệt dự kiến lên kệ vào tháng 8. Đây có thể nói là sản phẩm âm nhạc xứ kim chi được chờ đón nhất nửa cuối năm nay.

Xếp sau SNSD trong danh sách là 2NE1. Gà nhà YG xây dựng rất thành công hình tượng mạnh mẽ và đầy tài năng khi sở hữu loạt hit Fire, Ugly, I’m the best, Lonely, Come back home… Dù đã tan rã vào năm ngoái, nhưng những cống hiến của họ cho làng nhạc là điều không thể không thừa nhận.

Wonder Girls về thứ ba và được miêu tả là nhóm nhạc đã “thống trị cả Hàn Quốc với chất nhạc retro pop hiện đại”. Tell me và Nobody được đánh giá là các ca khúc có sức lan tỏa nhất mọi thời đại. Đáng tiếc, với sự thất bại trong công cuộc Mỹ tiến cũng như liên tục đổi đội hình đã khiến nhóm bắt đầu đi xuống rồi dẫn đến kết thúc “đường ai nấy đi” vào đầu năm nay.

Các vị trí còn lại trong Top 10 nhóm nhạc nữ Kpop xuất sắc nhất thập kỷ của Billboard đều được người hâm mộ đánh giá là hoàn toàn xứng đáng. Hạng 4 đến 10 lần lượt là Brown Eyed Girls, After School, Kara, f(x), 4Minute, Apink, Miss A.









Thanh Đào