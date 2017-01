Trong đoạn video dài gần 1 phút giới thiệu chương trình, khán giả có thể thấy hình ảnh quen thuộc của thành phố biển xinh đẹp cùng với những cây cầu nổi tiếng như cầu Sông Hàn, cầu Rồng. Trước đó, ngay khi vừa đặt chân tới sân bay, các thành viên của nhóm VIXX đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của “biển” người hâm mộ có mặt tại đây.

The Asia That VIXX Loved là chương trình thực tế được ghi hình sau thành công của The Europe That G-Friend Loved. Trong đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được VIXX giới thiệu đến với khán giả xứ kim chi.

Để ghi hình cho chương trình, các chàng trai đã có mặt tại Đà Nẵng vào tháng 12 vừa qua. Trong những ngày tại đây, các thành viên liên tục cập nhật những hình ảnh trải nghiệm lên trang cá nhân như việc ngồi ăn uống tại các hàng quán vỉa hè hay thích thú khi lần đầu được đội nón lá.

Các trang báo tại Hàn Quốc nhận xét đây là một chương trình đầy hứa hẹn và sẽ mang tới cho khán giả những hình ảnh thú vị, chân thật về đất nước mà các thần tượng âm nhạc nước này đặt chân đến. Tập đầu tiên về Việt Nam sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Thời gian gần đây, Việt Nam trở thành điểm ghi hình ưa thích của các chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc, có thể kể đến những chương trình ăn khách như Running Man, Let’s Go Dream Team và luôn gây được sự chú ý mỗi khi ''đổ bộ'' xuống các địa phương bởi sự xuất hiện của những ngôi sao đình đám.

VIXX là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên được thành lập bởi công ty quản lý Jellyfish Entertainment vào năm 2012. Tất cả các thành viên đều tham gia chương trình thực tế có tên là MyDol của đài Mnet và được lựa chọn thông qua một hệ thống loại bỏ bằng các phiếu bầu đến từ người xem. Dù không thể sánh ngang tên tuổi với Big Bang, Super Junior hay EXO nhưng đây vẫn là một nhóm nhạc có lượng fan hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Thiên Minh