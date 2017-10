Ngay từ khi mới công bố dự án, The Unit nhận được rất nhiều ủng hộ bởi format “tái sinh” thần tượng đầy thú vị. Theo đó, chương trình sẽ quy tụ 126 ca sĩ (63 nam và 63 nữ) đã từng hoạt động trong làng giải trí nhưng chưa thành công. Họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để có được suất ra mắt lại lần nữa trong một nhóm nhạc nam hoặc một nhóm nhạc nữ, mỗi nhóm có 10 thành viên.



Với mục tiêu “cứu vớt” đó, nên dù bị tố là “ăn theo” show “sống còn” Produce 101 của Mnet, The Unit vẫn được đánh giá là một chương trình đáng mong đợi. Và sau khoảng thời gian chuẩn bị thì ngày 13.10, The Unit công bố MV chính thức My Turn và đội hình thí sinh tại show âm nhạc Music Bank.

Sau khi thưởng thức xong, thay vì dành nhiều lời khen ngợi về phần âm nhạc bắt tai, vũ đạo đồng đều hay dàn thí sinh xinh đẹp, thì khán giả lại chỉ trích chương trình kịch liệt.

Phần lớn người xem đã chỉ ra nhiều điểm giống nhau giữa sân khấu giới thiệu các thí sinh The Unit trên Music Bank vừa qua và phần mở màn của nhóm nhạc AKB48 trong concert 1830m ở Tokyo Dome hồi năm 2012. Hai bên chỉ khác ở chỗ số lượng người, số tầng, màu trang phục và hiệu ứng ánh sáng.

Trong khi The Unit hứng phải cơn mưa “gạch đá” trên khắp các diễn đàn, trang tin tức thì cũng có không ít ý kiến bảo vệ chương trình. Một bình luận khẳng định: “Đây là phong cách khá phổ biến, không phải bắt chước, chúng ta đã thấy những điều này rồi mà”…

Tính đến nay, phía The Unit vẫn chưa lên tiếng giải thích về lùm xùm đạo nhái trên. Chương trình do Rain dẫn dắt với các huấn luyện viên nổi tiếng như HyunA, Hwang Chi Yeol, Taemin (SHINee)… sẽ chính thức lên sóng từ ngày 28.10.

Thanh Đào

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI