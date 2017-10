Tấm gương tự học đáng nể Với tôi, nhà nghiên cứu khả kính An Chi là một tấm gương tự học đáng nể. Ông đã tự trang bị, tích lũy cho mình một vốn kiến thức đồ sộ về ngôn ngữ học, mà lợi thế biết nhiều ngoại ngữ khiến cho những bài viết của ông luôn phong phú về tư liệu, uyên bác về tri thức. Mảng viết về từ nguyên học, với những phát hiện độc đáo, lý thú, cũng luôn đem đến sức hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Những lý luận cơ bản trong nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung và từ nguyên học nói riêng, nằm rải rác trong các bài nghiên cứu, trao đổi, tranh luận của nhà nghiên cứu An Chi, cũng mang ý nghĩa rất lớn, có giá trị lâu dài đối với bạn đọc và giới nghiên cứu ngôn ngữ học. Với tôi, nhà nghiên cứu khả kính An Chi là một tấm gương tự học đáng nể. Ông đã tự trang bị, tích lũy cho mình một vốn kiến thức đồ sộ về ngôn ngữ học, mà lợi thế biết nhiều ngoại ngữ khiến cho những bài viết của ông luôn phong phú về tư liệu, uyên bác về tri thức. Mảng viết về từ nguyên học, với những phát hiện độc đáo, lý thú, cũng luôn đem đến sức hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Những lý luận cơ bản trong nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung và từ nguyên học nói riêng, nằm rải rác trong các bài nghiên cứu, trao đổi, tranh luận của nhà nghiên cứu An Chi, cũng mang ý nghĩa rất lớn, có giá trị lâu dài đối với bạn đọc và giới nghiên cứu ngôn ngữ học. Ông Hoàng Tuấn Công, tác giả Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và khảo cứu Đạt đến trình độ chuyên gia Tôi có hai người thân là thầy Cao Xuân Hạo với anh An Chi. Cả hai có điểm giống nhau là đều tự học và đạt đến trình độ chuyên gia mà giới học hành đầy đủ ở các trường vẫn phải kính phục. Nhưng ông Cao Xuân Hạo nặng về lý luận thì An Chi lại không muốn làm lý luận kiểu đó mà theo từng việc cụ thể. Ví dụ: anh bàn đến từng câu thành ngữ cụ thể, từ nguyên của một từ cụ thể. Nếu đọc các tập Chuyện Đông chuyện Tây và Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm sẽ thấy được công lao anh ấy như thế nào. Dù làm ngôn ngữ nhưng có nhiều chuyện tôi cũng không biết, phải hỏi anh An Chi. Tôi có hai người thân là thầy Cao Xuân Hạo với anh An Chi. Cả hai có điểm giống nhau là đều tự học và đạt đến trình độ chuyên gia mà giới học hành đầy đủ ở các trường vẫn phải kính phục. Nhưng ông Cao Xuân Hạo nặng về lý luận thì An Chi lại không muốn làm lý luận kiểu đó mà theo từng việc cụ thể. Ví dụ: anh bàn đến từng câu thành ngữ cụ thể, từ nguyên của một từ cụ thể. Nếu đọc các tập Chuyện Đông chuyện Tây và Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm sẽ thấy được công lao anh ấy như thế nào. Dù làm ngôn ngữ nhưng có nhiều chuyện tôi cũng không biết, phải hỏi anh An Chi. Ông Hoàng Dũng, PGS-TS ngôn ngữ học Có một số công trình đáng chú ý Về lịch sử, dù không mở rộng nghiên cứu, nhưng An Chi cũng có những công trình đáng chú ý khi kiến giải Hùng Vương hay Lạc Vương?, Vấn đề “thành” của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh hay không?... Đặc biệt, về vấn đề Mạc Đăng Dung, sau khi đưa ra những sử liệu để phản biện một cách minh bạch, An Chi đi đến kết luận: “Vậy thì làm gì có chuyện Mạc Đăng Dung cắt đất của quốc gia Đại Việt để dâng cho nhà Minh; chỉ có việc sử thần của nhà Lê đã xuyên tạc sự thật lịch sử để hạ nhục nhà Mạc mà thôi”. Đặt lại vấn đề này, An Chi còn mong muốn nhấn mạnh đến lương tâm và trách nhiệm của các sử gia, nhà nghiên cứu lịch sử trong việc ghi chép và việc bình phẩm về hành động của các nhân vật lịch sử. Về lịch sử, dù không mở rộng nghiên cứu, nhưng An Chi cũng có những công trình đáng chú ý khi kiến giải Hùng Vương hay Lạc Vương?, Vấn đề “thành” của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh hay không?... Đặc biệt, về vấn đề Mạc Đăng Dung, sau khi đưa ra những sử liệu để phản biện một cách minh bạch, An Chi đi đến kết luận: “Vậy thì làm gì có chuyện Mạc Đăng Dung cắt đất của quốc gia Đại Việt để dâng cho nhà Minh; chỉ có việc sử thần của nhà Lê đã xuyên tạc sự thật lịch sử để hạ nhục nhà Mạc mà thôi”. Đặt lại vấn đề này, An Chi còn mong muốn nhấn mạnh đến lương tâm và trách nhiệm của các sử gia, nhà nghiên cứu lịch sử trong việc ghi chép và việc bình phẩm về hành động của các nhân vật lịch sử. Ông Phan Hoàng, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM