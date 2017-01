Chuyện ít biết về “thần đồng piano gốc Việt”

Evan tên đầy đủ Evan Duy Quoc Le, sinh ngày 31.5.2011 tại Mỹ. Là con út trong gia đình có 2 anh em trai, Evan bắt đầu thích chơi piano từ 2 tuổi rưỡi. Evan có thể tự sáng tác những đoạn nhạc ngẫu hứng. Em tham gia cuộc thi tài năng VStar Kids ở Mỹ (dù mới học piano 7 tháng) và đoạt giải ba chung cuộc. Evan là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt quán quân cuộc thi piano (do Hiệp hội Giáo viên âm nhạc Mỹ ở Quận Cam, California tổ chức) tháng 6.2016. Từ năm 2015 đến nay Evan nổi lên như một hiện tượng âm nhạc Mỹ. Các video của em trên YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem. Trong chương trình Little Big Shots trên kênh NBC (Mỹ), sau khi chơi bản Turkish March (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) chính MC nổi tiếng Steve Harvey phải kinh ngạc và thán phục bế bổng Evan lên sân khấu. Evan từng học tại Học viện Âm nhạc Nga (Virtuosos Russian Music Academy) ở thành phố Westminster, California (Mỹ) khi mới 3 tuổi. Em hiện còn là khách mời trong một số dàn nhạc giao hưởng tại Mỹ. Evan tên đầy đủ Evan Duy Quoc Le, sinh ngày 31.5.2011 tại Mỹ. Là con út trong gia đình có 2 anh em trai, Evan bắt đầu thích chơi piano từ 2 tuổi rưỡi. Evan có thể tự sáng tác những đoạn nhạc ngẫu hứng. Em tham gia cuộc thi tài năng VStar Kids ở Mỹ (dù mới học piano 7 tháng) và đoạt giải ba chung cuộc. Evan là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt quán quân cuộc thi piano (do Hiệp hội Giáo viên âm nhạc Mỹ ở Quận Cam, California tổ chức) tháng 6.2016. Từ năm 2015 đến nay Evan nổi lên như một hiện tượng âm nhạc Mỹ. Các video của em trên YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem. Trong chương trình Little Big Shots trên kênh NBC (Mỹ), sau khi chơi bản Turkish March (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) chính MC nổi tiếng Steve Harvey phải kinh ngạc và thán phục bế bổng Evan lên sân khấu. Evan từng học tại Học viện Âm nhạc Nga (Virtuosos Russian Music Academy) ở thành phố Westminster, California (Mỹ) khi mới 3 tuổi. Em hiện còn là khách mời trong một số dàn nhạc giao hưởng tại Mỹ.