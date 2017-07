Lâu nay, truyện của Nguyễn Nhật Ánh dù bán rất chạy song luôn được các đạo diễn xếp vào loại “khó chuyển thể thành phim”, bởi khá ít kịch tính, ngoại trừ bộ truyện cho thiếu nhi Kính vạn hoa. Và Cô gái đến từ hôm qua cũng vậy. Đó là câu chuyện ký ức tuổi thơ sống dậy cùng rung động thanh xuân được nhà văn kể một cách giản dị, nhẹ nhàng và hài hước.



Có thể thấy ở bản điện ảnh, đạo diễn đã thêm thắt nhiều chi tiết, nhân vật so với tác phẩm văn học để bộ phim có phần kịch tính hơn với những nút thắt, mở khéo léo và đẩy được cao trào cho phim ở phần kết. Đáng chú ý và gây bất ngờ nhất là đạo diễn đã sử dụng kỹ xảo để cụ thể hóa những đoạn miêu tả cảm xúc của nhân vật trong truyện, bởi nhân vật nam chính tên Thư (Ngô Kiến Huy đóng) là cậu học trò mới lớn hay để tâm hồn bay bổng trên mây. Chẳng hạn, trong truyện, Thư muốn mình hóa thành con ong bay vo ve trước vẻ đẹp như hoa của cô bạn Việt An (Miu Lê đóng) thì trên phim có hẳn cảnh ong bay; hay chi tiết Thư xấu hổ muốn “độn thổ” khi bị phát hiện vẩy mực lên áo dài của Việt An thì trên phim khán giả thấy cậu trai này... độn thổ thật!

Quyết định dùng kỹ xảo vẽ hoạt hình 3D vào một bộ phim có bối cảnh ở những năm 1990, thời mà những cô cậu học trò chưa có điện thoại di động, chưa biết đến internet của đạo diễn Nhật Linh khá là mạo hiểm, bởi nó có thể sẽ phá vỡ không khí và cảm xúc của câu chuyện. Bên cạnh đó, tác phẩm văn học vốn đem lại cho người đọc cơ hội để tưởng tượng, nên không phải độc giả nào cũng thích thú khi những chi tiết có thể chỉ để cảm nhận trong truyện lại được cụ thể hóa một cách rõ rệt bằng hình ảnh. May thay, các hình ảnh kỹ xảo trong phim đã được sử dụng một cách hài hước, duyên dáng và đúng chỗ, đem lại cho người xem một Cô gái đến từ hôm qua vừa quen vừa lạ, có đời sống độc lập với tác phẩm văn học.





Thành công nhất của phim chính là đã tạo được mạch cảm xúc rất tốt cho người xem với những chi tiết tinh tế, liền lạc thông qua từng nhân vật. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng được xử lý sáng tạo và thú vị

Đạo diễn Lê Thanh Sơn



Bên cạnh đó, các diễn viên Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh, Lan Phương, Tùng Min... hay cặp diễn viên nhí Hà Mi - Minh Khang đã tạo nên những nhân vật sống động, đáng yêu.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn của Em chưa 18, vừa phá kỷ lục doanh thu phòng vé Việt, chia sẻ sau buổi chiếu ra mắt: “Thành công nhất của phim chính là đã tạo được mạch cảm xúc rất tốt cho người xem với những chi tiết tinh tế, liền lạc thông qua từng nhân vật. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng được xử lý sáng tạo và thú vị. Nhân vật chính Thư với những trường đoạn u buồn khiến tôi đồng cảm như thấy lại mình của những năm 17, 18 tuổi”. Trong khi đó, đạo diễn Charlie Nguyễn phát biểu: “Phim không phụ lòng mong đợi của tôi từ suốt năm nay. Tôi thích cách kể chuyện thông minh, sáng tạo, chỉ đạo diễn xuất tinh tế, tạo cảm xúc bằng hình ảnh rất hiệu quả của phim. Quay phim, kỹ xảo cũng rất độc đáo và nghiêm túc! Nhạc phim là một điểm nhấn quan trọng tạo sức hút cho phim khi được lồng ghép khéo léo, tạo ấn tượng khi xem”.

Còn khán giả Minh Hoàng ở Q.3, TP.HCM, chưa đọc truyện trước khi xem phim, cho biết: “Phim hơi dàn trải, không có kịch tính gì suốt hơn 2/3 thời lượng, nhưng nếu ở lại xem đến cùng thì khán giả được đền đáp xứng đáng ở phần cuối phim với những cảm xúc vỡ òa trong một câu chuyện tình yêu đầu đời xúc động”.

Phan Cao Tùng