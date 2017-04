Đạo diễn người Pháp François Ozon vốn là một nhà làm phim nổi tiếng với phong cách châm biếm sắc sảo và những quan điểm tự do, phóng khoáng về tình dục. Ông từng gây chú ý với nhiều tác phẩm như 8 Femmes (2002), Swimming Pool (2003), Young & Beautiful (2013)... Cùng với Jean-Paul Civeyrac, Philippe Ramos, Yves Caumon... ông nằm trong số những đạo diễn Pháp có sức ảnh hưởng nhất của phong trào New Wave.

Trong quá khứ, François Ozon từng hai lần có phim tranh giải Cành cọ vàng nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười. Năm 2003, bộ phim Swimming Pool của ông gây ấn tượng cực tốt với các nhà phê bình, nhưng lại gặp phải một đối thủ cực kỳ mạnh là Elephant của Gus Van Sant, tác phẩm không chỉ giành giải Cành cọ vàng mà còn mang về cho Gus Van Sant danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất. Còn năm 2013, Young & Beautiful cũng từng được đánh giá là tràn trề hi vọng chiến thắng ở giai đoạn đầu liên hoan, nhưng sau đó hào quang của nó đã bị Blue is the Warmest Color, bộ phim nóng nhất của LHP đó, lấn át. Blue is the Warmest Color sau đó đã giành giải Cành cọ vàng và được xem là một trong những bộ phim 18+ nóng bỏng nhất từng chiến thắng tại Cannes.

Trong danh sách dàn diễn viên tham gia L’amant Double, khán giả có thể thấy được sự xuất hiện của 3 gương mặt: Jacqueline Bisset, Marine Vacth và Jérémie Renier. Jacqueline Bisset là nữ diễn viên gạo cội người Anh năm nay đã hơn 70 tuổi. Từng tham gia đóng phim hơn nửa thế kỷ, Jacqueline Bisset được biết đến với những vai diễn xuất sắc trong Day for Night (1973), Who Is Killing the Great Chefs of Europe? (1978), Joan of Arc (1999)... và gần đây nhất là Dancing on the Edge (2013), bộ phim giúp bà giành giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đương nhiên, vì đã 73 tuổi nên Jacqueline Bisset không phải là diễn viên tâm điểm với những cảnh nóng trong L’amant Double, mà người hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh 18+ ấn tượng nhất trong phim chính là Marine Vacth, kiều nữ 26 tuổi người Pháp. Marine Vacth cũng chính là người từng đóng chính trong Young & Beautiful năm 2013 của đạo diễn François Ozon. Trong bộ phim trước, Marine Vacth đã có nhiều cảnh khỏa thân khá táo bạo trong vai một cô gái trẻ 17 tuổi tập làm gái gọi. Còn trong tác phẩm lần này, Marine Vacth hứa hẹn sẽ trở nên mặn mà, dữ dội và thậm chí còn cuồng nhiệt hơn khi đóng cặp cùng Jérémie Renier.