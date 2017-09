Được biết, Colin Firth nên duyên cùng vợ là nhà sản xuất phim người Ý Livia Giuggioli từ năm 1997 và có với nhau hai người con. Bà xã Colin Firth cũng đang xin nhập quốc tịch Anh.

Ngôi sao Kingsman cho biết: "Mọi người thường bảo rằng khi bạn kết hôn với một người Ý, bạn không chỉ kết hôn với người đó mà bạn đang kết hôn với cả gia đình cô ấy/anh ấy và có thể là cả quốc gia của cô ấy/anh ấy nữa. Cũng như mọi người, tôi rất yêu nước Ý và việc trở thành một công dân đa quốc tịch cùng với vợ và các con sẽ là một đặc ân lớn".

Tài tử 56 tuổi đồng thời chia sẻ nỗi trăn trở: "Tôi chưa bao giờ để tâm việc chúng tôi có hộ chiếu khác nhau, nhưng hiện nay do tình hình xã hội bất ổn, chúng tôi cho rằng nên có hộ chiếu giống nhau thì hơn".

Dù vậy, nam diễn viên vẫn khẳng định: "Tôi luôn là một người Anh. Nước Anh là nhà của chúng tôi và chúng tôi luôn yêu quý nơi này".

Sau khi góp mặt trong Kingsman 2: The Golden Circle, nam diễn viên hiện đang tất bật với những dự án mới, nổi bật trong đó có hai phim nhạc kịch là Mary Poppins Returns và Mamma Mia! Here We Go Again. Bên cạnh đó, Colin Firth cũng tích cực góp mặt trong các phim tiểu sử như The Mercy, Benjamin's Crossing, The Happy Prince...

Mai Anh