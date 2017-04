Thư cám ơn Tối 29.4, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch 2017 Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng nhằm chào mừng 110 năm hình thành và phát triển Cửa Lò, do UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, UBND TX.Cửa Lò tổ chức và Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện đã diễn ra tại quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Để có được kết quả tốt đẹp, Công ty cổ phần Báo Thanh Niên xin chân thành cám ơn các đơn vị đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện thành công chương trình này: - Tỉnh ủy Nghệ An - UBND tỉnh Nghệ An - UBND TX.Cửa Lò - Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nghệ An - Công an TX.Cửa Lò - Ban Quản lý quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - Ban Giám đốc Đài truyền hình VN - VTV1 - Ban Giám hiệu Đại học Vinh - Các cơ quan báo - đài tại địa phương và trên cả nước. Ban tổ chức xin cám ơn sự hỗ trợ hiệu quả của đơn vị tài trợ chính là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); đồng tài trợ: bia Hà Nội, khách sạn Summer Cửa Lò. Chúng tôi xin được chân thành cám ơn tập thể nghệ sĩ: • Đạo diễn Trần Vi Mỹ; biên đạo: Phúc Hùng, Ngọc Hiền; hòa âm, phối khí: Việt Anh, Anh Khoa, Trần Nhật Minh, Công Thanh; Giám đốc kỹ thuật: Đinh Nguyễn Ngọc Bảo; thiết kế ánh sáng: Thành Tài; thiết kế sân khấu: ProEvents; hiệu quả hình ảnh: Trọng Nhựt. • Nữ ca sĩ: CẩmVân, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Võ Hạ Trâm, Bùi Lê Mận, Trần Trang, Thu Hằng, Tố Ny, Ái Phương, Đinh Trang. • Nam ca sĩ: Đan Trường, Đức Tuấn, Hoàng Hải, Quốc Thiên, Đăng Thuật. • Vũ đoàn: ABC, HBSO Dance, tập thể sinh viên Đại học Vinh. • MC: Siêu mẫu Thu Hằng. Ban tổ chức