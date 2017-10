Cuộc đời danh ca Cher trên sân khấu nhạc kịch

“Chúng tôi đã mất 10 năm để thảo luận về dự án nhạc kịch này. Tôi rất hào hứng đồng thời cũng lo lắng”, Cher thổ lộ. Có 3 nữ diễn viên sẽ thể hiện các khía cạnh khác nhau của Cher trong nhạc kịch. Cher đã góp phần xây dựng kịch bản của vở diễn và tham gia các buổi thảo luận về dự án.



Nhạc của Cher đã vào VN từ khá sớm. Năm 1966, ca khúc Bang bang (Baby shut me down) do chồng Cher lúc đó là Sonny Bono viết lời được nữ ca sĩ thể hiện rất thành công trong đĩa đơn của bà. Bài hát đã được nhạc sĩ Phạm Duy dịch lời Việt là Khi xưa ta bé và được nhiều thế hệ ca sĩ VN thể hiện.

Cher có nhiều album thành công: All I Really Want To Do, The Sonny Side of Cher, I’d Rather Believe in You, Cherished, Believe… Bà đã có hơn 200 triệu đĩa nhạc được bán khắp thế giới và là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn đạt quán quân trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ trong suốt 6 thập niên, từ thập niên 1960 đến thập niên 2010. Không chỉ ca hát, Cher còn đóng phim và từng giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1988 với vai diễn trong Moonstruck.

Xuyên Vân