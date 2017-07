Ca sĩ Shane Filan (ảnh - người Ireland, cựu trưởng nhóm nhạc đình đám một thời Westlife thành danh ở Anh và Ireland) vừa tổ chức đêm nhạc mở màn cho tour diễn vòng quanh châu Á của anh mang tên Love always tour 2017 vào tối qua 16.7 tại Sân khấu Lan Anh, TP.HCM.

Trước khi đến VN vào ngày 15.7, Shane Filan từng chia sẻ trên trang cá nhân về kế hoạch anh sẽ trở lại VN với những lời háo hức, chờ đợi cùng tình cảm dành cho fan VN. Lời chia sẻ của anh lập tức được hàng trăm ngàn lượt yêu thích từ bạn bè khắp thế giới và những người hâm mộ VN. Trong chương trình tối qua, Shane đã trình diễn một số bản hit bất hủ gắn liền tên tuổi của Westlife như: My love, Flying without wings, Uptown Girl, You raise me up… và các ca khúc gắn liền tên tuổi anh. Đây là lần thứ ba Shane Filan biểu diễn tại VN (2 lần trước vào năm 2011 diễn tại Hà Nội, năm 2014 tại TP.HCM).

Dạ Ly